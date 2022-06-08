Скільки коштує пальне та де його знайти: ситуація на АЗС 8 червня

Криза на паливному ринку через дефіцит бензину й дизелю триває. Які ціни українці спостерігають на АЗС 8 червня, читайте далі.

Скільки коштує пальне

Відколи уряд скасував держрегулювання цін, середня вартість бензину А-95 та дизелю залишаються приблизно на одному ж рівні – 51 гривня за бензин та 57 гривень за дизель, дещо відрізняючись між мережами та областями.

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За даними vseazs.com, найдорожчим бензин А-95 8 червня є у Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.

У Львівській області можна придбати А-95 за 48,90 гривні за літр на UPG. На Укрнафті це пальне коштує 50 гривень, а мережі ОККО та WOG продають за 51 гривню. Такі ж ціни мережі поставили й на пальне у Київській області.

У всіх областях дизельне пальне в середньому коштує 57 гривень за літр. А от ціни на автомобільний газ різняться за областями. – від 38 гривень до майже 41 гривні за літр.

Яка ситуація з дефіцитом

Попри те, що скасування держрегулювання цін збільшило кількість нафтотрейдерів у травні вдвічі, дефіцит все ще залишається.

Ситуація на паливному ринку залишається напруженою. Але бачимо, що, по-перше, постачання зростають, а по-друге, споживачі трохи адаптувалися – навчилися купувати пальне картками, талонами,

– сказав в ефірі 24 каналу Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95.

Він також відзначив, що ситуація з дефіцитом в країні неоднорідна:

Найкраща ситуація у Києві та на Заході. До прикладу, Закарпаття взагалі звітує, що подолало паливну кризу.

Більш менш прийнятна ситуація в Одесі.

Водночас найбільше проблем з дефіцитом є в центральних регіонах, а також східних регіонах – особливо периферія областей.

Знайти наявне пальне можна у мобільних додатках АЗС (наприклад, Прайд, Fishka, Energy тощо). Щоб побачити ситуацію на всіх АЗС одночасно, можна скористатися онлайн-картою від ЛУН.

Що буде з цінами на пальне

У своєму Макроекономічному прогнозі НБУ повідомив, що ціни на бензин стабілізуються, але будуть високими. Причиною цьому є рекордні ціни на нафту і нафтопродукти у всьому світі.

В НБУ також нагадали, чому в Україні з'явився дефіцит пального:

руйнування російськими загарбниками паливної інфраструктури та НПЗ;

блокування портів;

дорожча та триваліша логістика.

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