Ціна м'яса в Україні зросла майже на чверть з початку року

Ціни на продовольство в Україні продовжують зростати. Помітно подорожчало м'ясо, зокрема курятини зросла на 25,5%. Як змінилась вартість різних видів м'яса, розповідаємо далі.

Ціна м'яса в Україні

Ціна курячого філе подорожчала до 115,1 гривні з 91,7 гривні за кілограм, на 25,5%.

подорожчала до 115,1 гривні з 91,7 гривні за кілограм, на 25,5%. Яловичина зросла на 18,8% за кілограм. Коштувала 144,8 гривні, а стала – 172 гривні.

зросла на 18,8% за кілограм. Коштувала 144,8 гривні, а стала – 172 гривні. Свинина зросла до 124,5 гривні за кілограм з 115,9 гривні – на 7,4%.

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Чому ціни ростуть

Ціни на м’ясо підвищуються, оскільки зменшуються обсяги виробництва, а також дорожчають корми та зернові культури.

Також прогнозовано на вартість м'яса вплине законопроєктом №5600, котрий передбачає зростання податкового навантаження на агробізнес.

Стрімкий ріст інфляції в Україні

ціни були проаналізовані з грудня 2020 року по вересень 2021 року.

У вересні в Україні помітно прискорилась інфляція, підскочивши з 10,2% до 11%, й оновила максимум з травня 2018 року. У Нацбанку прогнозують, що вже у грудні вона сповільниться до 9,6%, а в цільовий діапазон у 5% повернеться наприкінці 2022 року. На цьому тлі споживчі ціни у вересні зросли на 1,5%.

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