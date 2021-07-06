Ціна марки Brent стрибнула до рівня жовтня 2018: чому нафта подорожчала
Джерело:24 канал
Ціна нафти на вечірній сесії Лондонської біржі 5 липня підскочила на понад 1,3%. Зокрема, ціна бареля марки Brent (вересневих ф'ючерсів) сягнула позначки у 77 доларів уперше з жовтня 2018 року.
А вартість серпневих ф'ючерсів на WTI зросла на 1,6% (до 76,32 долара за барель), як свідчить індекс ICE. Найімовірніше, так ринок відреагував на розбіжності в ОПЕК+. Щонайменше, так вважають аналітики Bloomberg.
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Переговори ОПЕК провалилися – ціна нафти зросла
5 липня у Відні завершилися кількаденні переговори представників організації країн-експортерів нафти ОПЕК+. І завершилися нічим.
- Вони так і не змогли залагодити суперечності між центральними країнами ОПЕК – Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
- Ба більше, країни не зуміли навіть домовитися про дату наступної зустрічі. Тож стабільність на світових паливних ринках очікувати не варто.
Як пише Vanguard, офіційно від ОПЕК повідомили таке:
- Після консультацій між представниками Саудівської Аравії, Росії та керівництвом ОПЕК 18 засідання організації скасовано.
- Там також "вибачилися за незручності" та пообіцяли дату нового засідання "повідомити додатково".
Анонімні ж джерела видання кажуть, що все через принципову позицію ОАЕ: там вважають ідею скорочення видобутку нафти "несправедливою".
Чому раніше видобуток нафти скорочували
Раніше, у 2020, в ОПЕК погодилися видобувати менше нафти через кризу, пов'язану з пандемією COVID-19.
- Однак тепер не всі країни бачать сенс це продовжувати.
- А проте є й такі, які хотіли б протриматися на встановлених рівнях ще бодай 8 місяців.
Чимало профільних видань наразі пишуть, що "тривають кулуарні переговори", а поки що ціна ф'ючерсів на нафту може підскочити й до 80 доларів за барель (так, наприклад, зазначили у Worldoil).
Що у підсумку
Оскільки перемовини провалилися, у серпні ОПЕК+ точно не буде збільшувати видобуток нафти.
- А це своєю чергою може спричинити дефіцит цієї сировини на ринку.
- Тим часом світова економіка відновлюється (на тлі активної вакцинації людей проти коронавірусу), і попит на нафту зростає.
З іншого боку, в ОПЕК+ можуть і домовитися. Та поки інформації щодо цього немає – ринок нафти буде дещо лихоманити.
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