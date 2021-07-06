Ціна марки Brent стрибнула до рівня жовтня 2018: чому нафта подорожчала

Ціна нафти на вечірній сесії Лондонської біржі 5 липня підскочила на понад 1,3%. Зокрема, ціна бареля марки Brent (вересневих ф'ючерсів) сягнула позначки у 77 доларів уперше з жовтня 2018 року.

А вартість серпневих ф'ючерсів на WTI зросла на 1,6% (до 76,32 долара за барель), як свідчить індекс ICE. Найімовірніше, так ринок відреагував на розбіжності в ОПЕК+. Щонайменше, так вважають аналітики Bloomberg.

Варто нагадати Ціна нафти може злетіти вище важливої психологічної позначки: яку цифру прогнозують експерти

Переговори ОПЕК провалилися – ціна нафти зросла

5 липня у Відні завершилися кількаденні переговори представників організації країн-експортерів нафти ОПЕК+. І завершилися нічим.

Вони так і не змогли залагодити суперечності між центральними країнами ОПЕК – Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Ба більше, країни не зуміли навіть домовитися про дату наступної зустрічі. Тож стабільність на світових паливних ринках очікувати не варто.

Як пише Vanguard, офіційно від ОПЕК повідомили таке:

Після консультацій між представниками Саудівської Аравії, Росії та керівництвом ОПЕК 18 засідання організації скасовано.

Там також "вибачилися за незручності" та пообіцяли дату нового засідання "повідомити додатково".

Анонімні ж джерела видання кажуть, що все через принципову позицію ОАЕ: там вважають ідею скорочення видобутку нафти "несправедливою".

Чому раніше видобуток нафти скорочували

Раніше, у 2020, в ОПЕК погодилися видобувати менше нафти через кризу, пов'язану з пандемією COVID-19.

Однак тепер не всі країни бачать сенс це продовжувати.

А проте є й такі, які хотіли б протриматися на встановлених рівнях ще бодай 8 місяців.

Чимало профільних видань наразі пишуть, що "тривають кулуарні переговори", а поки що ціна ф'ючерсів на нафту може підскочити й до 80 доларів за барель (так, наприклад, зазначили у Worldoil).

Що у підсумку

Оскільки перемовини провалилися, у серпні ОПЕК+ точно не буде збільшувати видобуток нафти.

А це своєю чергою може спричинити дефіцит цієї сировини на ринку.

Тим часом світова економіка відновлюється (на тлі активної вакцинації людей проти коронавірусу), і попит на нафту зростає.

З іншого боку, в ОПЕК+ можуть і домовитися. Та поки інформації щодо цього немає – ринок нафти буде дещо лихоманити.

Тим часом в Україні "Труба Медведчука" не стане "трубою Коломойського", – Данілов