Зростання ціни ф'ючерсів на біржі

Арабіка . Ціни на ф'ючерси зерен кави арабіка на торгах в Нью-Йорку за три останніх місяці збільшилися на 18% або до 1,51 долара за 0,45 кілограма.

. Ціни на ф'ючерси зерен кави арабіка на торгах в Нью-Йорку за три останніх місяці збільшилися на 18% або до 1,51 долара за 0,45 кілограма. Робуста. На торгах у Лондоні вартість кави робуста за останні 3 місяці зросла на більш як 30% або майже 1,75 тисячі долара за тисячу кілограмів, що є найвищою ціною за останні два роки.

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Посуха у Бразилії

Видання The Wall Street Journal зазначило, що стрімке зростання цін на каву на пряму пов’язують з потужною засухою у Бразилії, через те, що країна – найбільший експортер кави у світі.

Христина Валле, виробник кави в третьому поколінні з бразильського штату Мінас-Жерайс, відзначила, що за весь час відколи жінка займається вирощуванням кави – ще не бачила такої сильної посухи, як зараз, та торік. Пані Валле у кавовому бізнесі вже більш як 50 років.

Зауважте, що імпорт кави в Україну за останні п'ять років зріс на 63%, а торік сягнув 48,4 тисячі тонн на загальну суму в 166,1 мільйона доларів. Варто зазначити, що головними постачальниками кави в Україні є європейські країни й лише 7% продукту завозиться з Бразилії, як повідомляє видання "Укрінформ".