Ціна кави оновила десятирічний максимум: чому продукт рекордно подорожчав

Ціна кави піднялась у ціні до найвищих показників за останніх десять років. Експерти вважають, що продукт продовжить дорожчати й у 2022 – 2023 роках.

Зростання ціни ф'ючерсів на біржі

Грудневі ф’ючерси на каву станом на 29 листопада сягнули 2,45 долара за фунт (близько 1,06 долари за кілограм).

Згодом котирування дещо впали, проте все ще залишаються на найвищих рівнях з 2011 року. Тоді ціни перетнули позначку у 3 долари за фунт.

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Що таке ф'ючерс Ф'ючерс – це договір чи контракт, який зазначає, що продавець зобов'язаний постачати покупцю базовий актив за обумовленою ціною та у конкретні терміни.

Чому кава зростає у ціні

Міжнародна асоціація кави також назвала еталонну ціну зерна у 2,07 долара за фунт, що на 85% більше, ніж торік.

Оле Гансен, голова відділу сировинної стратегії Saxo Bank, підкреслює, що погодні умови протягом останніх 12 місяців створили ідеальне середовище для здорожчання продукту. Він має на увазі суттєві заморозки та період засухи у Бразилії.

Що буде з цінами на каву у 2022 – 2023 роках

, що погодні умови у Бразилії також вплинули на здорожчення цукру. Більше про це, розповідали тут

На думку Оле Гансена, вище згадані передумови визначили й спрогнозували подальший ріст цін на каву, через неврожай, наприкінці цього року. Тож у 2022 році й можливо навіть у 2023 році кава продовжить дорожчати.

Варто зауважити, що виробництву кави потрібно близько двох років, аби відреагувати на зміну ціни. Максиміліан Копестейк, виконавчий директор з продажу кави в Європі Marex, вважає, що ціни на каву залишаться високими та нестабільними. Інші експерти також не прогнозують подешевшання продукту у найближчій перспективі.

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Проблеми з логістикою

Ще одним фактором, що вплинув на ціноутворення кави – проблеми у логістиці. Вся річ у тому, що виробники та обсмажувальники зерен є переважно компаніями з різних країн.

Ринкова невизначеність також пов’язана з країнами-експортерами. Йдеться про Ефіопію, яка перебуває на межі громадянської війни, а також В’єтнам, де зростає захворюваність на коронавірус, що може нашкодити виробництву.

Імпорт кави в Україну

Бразилія та В’єтнам є одними з основних країн-експортерів кави у світі.

Імпорт кави в Україну за останні п'ять років зріс на 63%, а торік сягнув 48,4 тисячі тонн на загальну суму в 166,1 мільйона доларів. Варто зазначити, що головними постачальниками кави в Україні є європейські країни й лише 7% продукту завозиться з Бразилії, як повідомляє видання "Укрінформ".