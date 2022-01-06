Ціна імпортного газу зросла в шість разів за рік: яка вартість блакитного палива

6 січня 2022 , 15:07
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Джерело:

Міністерство економіки України

Середня митна вартість імпортного природного газу в період з 1 по 31 грудня 2021 року склала трохи більше ніж 1 тисяча доларів за тисячу кубометрів газу. Про це стало відомо з даних, які оприлюднила Державна податкова служба.

Ціна імпортного газу

Ціна імпортного природного газу склала 32 274,9 гривні або 1 184,6 долара за 1 тисячу кубометрів блакитного палива (в період з 1 по 31 грудня 2021 року). 

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Як зросла ціна: показові цифри

  • У порівнянні з листопадом 2020 року ціна зросла на 62,1% у гривневому еквіваленті й на 67,6% у доларовому.
  • Проти грудня 2020 року ціна імпортного газу зросла на 465,9% у гривнях і на 485,1% у доларах.

Ціна газу в Європі

Зверніть увагу!
Станом на 1 січня 2022 запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України становили 13,5 мільярда кубометрів газу.

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Автор: Дар'я Вереньова