Ціна імпортного газу зросла в шість разів за рік: яка вартість блакитного палива
6 січня 2022 , 15:07Читать новость на русском
Джерело:Міністерство економіки України
Середня митна вартість імпортного природного газу в період з 1 по 31 грудня 2021 року склала трохи більше ніж 1 тисяча доларів за тисячу кубометрів газу. Про це стало відомо з даних, які оприлюднила Державна податкова служба.
Ціна імпортного газу
Ціна імпортного природного газу склала 32 274,9 гривні або 1 184,6 долара за 1 тисячу кубометрів блакитного палива (в період з 1 по 31 грудня 2021 року).
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Як зросла ціна: показові цифри
- У порівнянні з листопадом 2020 року ціна зросла на 62,1% у гривневому еквіваленті й на 67,6% у доларовому.
- Проти грудня 2020 року ціна імпортного газу зросла на 465,9% у гривнях і на 485,1% у доларах.
Ціна газу в Європі
- 17 грудня 2021 року корпорація "Газпром" не стала бронювати добові потужності газопроводу "Ямал – Європа".
- Це спричинило зростання цін до 1 700 доларів за тисячу кубів.
- 21 грудня польську ділянку газопроводу перевели до реверсного режиму.
- Це зумовило ще більше зростання вартості – до 1 800, а згодом і до 2 035 доларів за тисячу кубів. Варто зауважити, що ціна у понад 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу – абсолютний рекорд вартості блакитного палива.
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