Ціна імпортного газу у січні зросла: скільки коштувала тисяча кубометрів
Джерело:Міністерство економіки України
Середня митна вартість імпортного природного газу у січні 2022 року склала близько 1,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу. Про це стало відомо з даних, які оприлюднила Державна податкова служба.
Ціна імпортного газу
Ціна імпортного природного газу склала 32 808,3 гривні або 1 161,5 доларів за 1 тисячу кубометрів блакитного палива у січні цього року. Нагадаємо, що в період з 1 по 31 грудня 2021 року ціна була на рівні 1 184,6 долара за 1 тисячу кубометрів.
Зауважте США та ЄС готові купувати газ навіть у Китаю, якщо Росія нападе на Україну, – ЗМІЗауважте! Станом на 1 січня 2022 запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України становили 13,5 мільярда кубометрів газу.
Як змінилась ціна газу за місяць
- Проти грудня минулого року, тобто за місяць, ціна зросла на 1,7% в гривневому еквіваленті.
- Однак у доларовому навпаки знизилась на 1,9% за цей час.
- Проти аналогічного проміжку часу, тобто за рік, ціна зросла на 365,7% у гривнях і на 364,4% у доларах.
Варто нагадати, що курс гривні до долара у січні зріс та подолав психологічну позначку у майже 29 гривні за долар 28 січня. У НБУ пояснили, що на підвищення курсу долара вплинув психологічний, сезонний та тимчасові чинники.
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Ціна газу в Європі
- 17 грудня 2021 року корпорація "Газпром" не стала бронювати добові потужності газопроводу "Ямал – Європа". Це спричинило зростання цін до 1 700 доларів за тисячу кубів.
- 21 грудня польську ділянку газопроводу перевели до реверсного режиму. Це зумовило ще більше зростання вартості – до 1 800, а згодом і до 2 035 доларів за тисячу кубів. Варто зауважити, що ціна у понад 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу – абсолютний рекорд вартості блакитного палива.
- 1 лютого 2022 року найближчий (березневий) ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures знизився до 898 доларів за тисячу кубометрів. Реверсний потік газопроводом "Ямал-Європа" 1 лютого 2022 року впав майже в шість разів до понеділка, 31 січня 2022 року.
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