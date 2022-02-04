Ціна імпортного газу

Ціна імпортного природного газу склала 32 808,3 гривні або 1 161,5 доларів за 1 тисячу кубометрів блакитного палива у січні цього року. Нагадаємо, що в період з 1 по 31 грудня 2021 року ціна була на рівні 1 184,6 долара за 1 тисячу кубометрів.

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Як змінилась ціна газу за місяць

  • Проти грудня минулого року, тобто за місяць, ціна зросла на 1,7% в гривневому еквіваленті.
  • Однак у доларовому навпаки знизилась на 1,9% за цей час.
  • Проти аналогічного проміжку часу, тобто за рік, ціна зросла на 365,7% у гривнях і на 364,4% у доларах.

Варто нагадати, що курс гривні до долара у січні зріс та подолав психологічну позначку у майже 29 гривні за долар 28 січня. У НБУ пояснили, що на підвищення курсу долара вплинув психологічний, сезонний та тимчасові чинники.

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