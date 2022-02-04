Ціна імпортного природного газу склала 32 808,3 гривні або 1 161,5 доларів за 1 тисячу кубометрів блакитного палива у січні цього року. Нагадаємо, що в період з 1 по 31 грудня 2021 року ціна була на рівні 1 184,6 долара за 1 тисячу кубометрів.

Проти грудня минулого року, тобто за місяць, ціна зросла на 1,7% в гривневому еквіваленті.

Однак у доларовому навпаки знизилась на 1,9% за цей час.

Проти аналогічного проміжку часу, тобто за рік, ціна зросла на 365,7% у гривнях і на 364,4% у доларах.

Варто нагадати, що курс гривні до долара у січні зріс та подолав психологічну позначку у майже 29 гривні за долар 28 січня. У НБУ пояснили, що на підвищення курсу долара вплинув психологічний, сезонний та тимчасові чинники.

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Ціна газу в Європі

17 грудня 2021 року корпорація "Газпром" не стала бронювати добові потужності газопроводу "Ямал – Європа". Це спричинило зростання цін до 1 700 доларів за тисячу кубів.

21 грудня польську ділянку газопроводу перевели до реверсного режиму. Це зумовило ще більше зростання вартості – до 1 800, а згодом і до 2 035 доларів за тисячу кубів. Варто зауважити, що ціна у понад 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу – абсолютний рекорд вартості блакитного палива.

1 лютого 2022 року найближчий (березневий) ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures знизився до 898 доларів за тисячу кубометрів. Реверсний потік газопроводом "Ямал-Європа" 1 лютого 2022 року впав майже в шість разів до понеділка, 31 січня 2022 року.

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