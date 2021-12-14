Ціна іде вгору: вартість газу в Європі перевищила 1500 доларів за тисячу кубів

У Європі знову різко зростає вартість "блакитного палива". Лише за день торгів ціна збільшилась на 11% і перевищила позначку у 1500 доларів за тисячу кубометрів.

Ввечері 14 грудня ціна січневог ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 1504 доларів за тисячу кубометрів. У грудні в середньому ціна становила 1159 доларів, у листопаді – 945.

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Ціни підскочили через коментарі щодо "Північного потоку-2"

13 грудня ціна на газ підскочила після коментарів нової міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Після європейського зростання цін виріс і ф'ючерс на азійський СПГ-індекс Platts JKM – ціна січневого ф'ючерсу досягла 1276 доларів за тисячу кубометрів.

Який рівень запасу газу у підземних сховищах

Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг позначки 62,41% від їх максимального обсягу. Це одразу на 16,8 пункта менше, ніж середнє значення за останні 5 років.

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Що відомо про заяву Анналени Бербок щодо "Північного потоку-2":

Бербок пояснила про причини припинення сертифікації "Північного потоку-2".

Глава МЗС Німеччини наголосила, що вся справа – в міжнародних нормах.

Міністерка зауважила, що європейський регулятор ще в листопаді 2021 зазначив про невідповідність "Північного потоку-2" нормам ЄС.

Пригадайте, як Байден та Меркель домовлялись щодо "Північного потоку-2" у "Теории заговора":