Ціна на гречку може вирости до 100 грн, – експерт спрогнозував серйозний дефіцит

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну ціни на продукти серйозно підстрибнули вгору. Зокрема, фахівці очікують, що ціна на гречку також може ще більше зрости.

Про це 24 каналу розповів Сергій Громовий, директор Міжнародної асоціації гречки. Він спрогнозував, що цей продукт буде у серйозному дефіциті.

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За його словами, коли Росія вторглася в Україну, люди почали скуповувати гречку з полиць.

Зараз загалом ситуація з гречкою складна, тому що російський ринок відрізаний, постачання фактично не здійснюється (50% надходило з Росії). Тому ми живемо на своїх ресурсах, а вони обмежені,

– пояснив Громовий.

Як він додав, тому й ціна постійно зростає. А у деяких регіонах – проблеми з постачанням.

Наскільки зросте ціна

"На жаль, зараз ця ситуація фактично незмінна. У світі гречку купити ніде. Тож до нового врожаю (1 вересня) вона зникатиме з прилавків. Ми прогнозуємо, що найближчим часом ціна зросте до 100 гривень, хоча вона зараз надзвичайно велика", – додав він.

Ба більше, Україна була на третьому місці у світі серед головних експортерів гречки. Донедавна експортували до 200 тисяч тонн. Однак, на жаль, ми втратили ці позиції.

Ціни на продукти зросли у всьому світі

Повномасштабна війна Росії проти України вплинула на вартість продуктів у всьому світі.

Відтак, у березні світові ціни на продовольство зросли на майже 12,6%. Це новий рекордний рівень, зазначають в ООН.

Особливо зросли ціни на зерно та олію. Все через те, що на Україну та Росію припадають практично третина світового експорту пшениці, 20% кукурудзи, а також майже 80% соняшникової олії. Неможливість експортувати ці базові продукти вкрай негативно вплинула на ріст цін по всьому світу.

Україна один із найбільших експортерів агропродукції на планеті. Загалом від постачання зерна з України залежать приблизно 400 мільйонів людей у всьому світі. Здебільшого це жителі країн Близького Сходу, Північної Африки та Азії.

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