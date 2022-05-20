Про це 24 каналу розповів Сергій Громовий, директор Міжнародної асоціації гречки. Він спрогнозував, що цей продукт буде у серйозному дефіциті.

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За його словами, коли Росія вторглася в Україну, люди почали скуповувати гречку з полиць.

Зараз загалом ситуація з гречкою складна, тому що російський ринок відрізаний, постачання фактично не здійснюється (50% надходило з Росії). Тому ми живемо на своїх ресурсах, а вони обмежені,

– пояснив Громовий.

Як він додав, тому й ціна постійно зростає. А у деяких регіонах – проблеми з постачанням.

Наскільки зросте ціна

"На жаль, зараз ця ситуація фактично незмінна. У світі гречку купити ніде. Тож до нового врожаю (1 вересня) вона зникатиме з прилавків. Ми прогнозуємо, що найближчим часом ціна зросте до 100 гривень, хоча вона зараз надзвичайно велика", – додав він.

Ба більше, Україна була на третьому місці у світі серед головних експортерів гречки. Донедавна експортували до 200 тисяч тонн. Однак, на жаль, ми втратили ці позиції.

Ціни на продукти зросли у всьому світі

Повномасштабна війна Росії проти України вплинула на вартість продуктів у всьому світі.

Відтак, у березні світові ціни на продовольство зросли на майже 12,6%. Це новий рекордний рівень, зазначають в ООН.

Особливо зросли ціни на зерно та олію. Все через те, що на Україну та Росію припадають практично третина світового експорту пшениці, 20% кукурудзи, а також майже 80% соняшникової олії. Неможливість експортувати ці базові продукти вкрай негативно вплинула на ріст цін по всьому світу.

Увага! Україна один із найбільших експортерів агропродукції на планеті. Загалом від постачання зерна з України залежать приблизно 400 мільйонів людей у всьому світі. Здебільшого це жителі країн Близького Сходу, Північної Африки та Азії.

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