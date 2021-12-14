Ціна газу в Європі зросла до майже 1 500 доларів за тисячу кубометрів

14 грудня ціна на газу у Європі зросла до максимальних показників у майже 1,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів від жовтня. Це відбулось на тлі зниження вироблення вітрогенерації.

Різке зростання ціни на газ

14 грудня ціна найближчого (січневого) газового ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 122,24 євро за мегават-години, тобто 1 425 долари за тисячу кубометрів.

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У листопаді контракт "на день вперед" торгувався на TTF у середньому по 945 доларів, у грудні – 1 153 долари за тисячу кубометрів. З початку року середнє значення контракту досягло 515 доларів.

Чому ціни на газ зросли

, що 6 жовтня цього року ціна за тисячу кубометрів газу склала рекордних 1,9 тисячі доларів. Більше про це, розповідали тут.

У понеділок ціни підскочили у зв'язку з коментарями нового глави німецького МЗС Анналени Бербок щодо газопроводу "Північний потік 2". Видання "Інтерфакс-Україна" зауважує, що вона не сказала нічого нового, лише повторила те, що до неї говорили компетентні регулятори.

Серйозно впала цього тижня генерація з відновлюваних джерел. 13 грудня внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії Європі склав лише 10,1% за середнього значення 15,6% минулого тижня (6 – 12 грудня), згідно з даними асоціації WindEurope.

Запаси газу у європейських сховищах

Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг позначки у 62,41% від їх максимальної місткості, згідно з даними 13 грудня 2021 року. Такі запаси на 16,8 процентних пунктів нижче за середнє значення за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

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