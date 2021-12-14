Різке зростання ціни на газ

14 грудня ціна найближчого (січневого) газового ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 122,24 євро за мегават-години, тобто 1 425 долари за тисячу кубометрів.

Цікаво Якими будуть ціни на газ у 2022 році: прогноз НБУ

У листопаді контракт "на день вперед" торгувався на TTF у середньому по 945 доларів, у грудні – 1 153 долари за тисячу кубометрів. З початку року середнє значення контракту досягло 515 доларів.

Нагадаємо, що 6 жовтня цього року ціна за тисячу кубометрів газу склала рекордних 1,9 тисячі доларів. Більше про це, розповідали тут.

Чому ціни на газ зросли

У понеділок ціни підскочили у зв'язку з коментарями нового глави німецького МЗС Анналени Бербок щодо газопроводу "Північний потік 2". Видання "Інтерфакс-Україна" зауважує, що вона не сказала нічого нового, лише повторила те, що до неї говорили компетентні регулятори.

Серйозно впала цього тижня генерація з відновлюваних джерел. 13 грудня внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії Європі склав лише 10,1% за середнього значення 15,6% минулого тижня (6 – 12 грудня), згідно з даними асоціації WindEurope.

Запаси газу у європейських сховищах

Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг позначки у 62,41% від їх максимальної місткості, згідно з даними 13 грудня 2021 року. Такі запаси на 16,8 процентних пунктів нижче за середнє значення за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.