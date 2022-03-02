Ціна газу в Європі сягнула понад 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів
Джерело:"Економічна правда"
Ціна газу в Європі вперше в історії сягнула понад 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Це трапилось після повідомлень про банкрутство оператора "Північний потік-2".
Ціна на газ сягнула історичного максимуму
Згідно з даними лондонської біржі ICE, яка відстежує котирування газових ф’ючерсів у головному терміналі Європи TTF, ціна газу ранком 2 лютого 2022 року сягнула рекордних 2 260 доларів за тисячу кубометрів.
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Після того як ціна сягнула піку, вона дещо опустилася і станом на 11:10 за київським часом становила 1 980 доларів за тисячу кубів, що також є досить рекордною ціною. Доброве зростання становить майже 50%.
Чому ціна газу зросла
У 1 березня 2022 року стало відомо, що оператор газпромівського "Північного потоку-2" збанкрутував, що фактично зробило газогін вартістю 11 мільярдів доларів металобрухтом у морі.
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- Ціни на газ почали активно зростати ще 21 лютого цього року. Це відбулось одразу після того, як Путін визнав "незалежності" терористських угрупувань на окупованих територіях України.
- 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну на території України, ціни сягнули піку у 1 540 доларів за тисячу кубів.
Проте після такого різкого зростання, ціна газу на європейських хабах почала падати з двох причин:
- санкції ЄС, США та Великої Британії практично не торкалися енергетичного сектору Росії,
- європейські компанії замовляли ще більше газу у Росії, який країна-агресорка прокачувала через Україну вже в умовах війни.
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