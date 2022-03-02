Ціна на газ сягнула історичного максимуму

Згідно з даними лондонської біржі ICE, яка відстежує котирування газових ф’ючерсів у головному терміналі Європи TTF, ціна газу ранком 2 лютого 2022 року сягнула рекордних 2 260 доларів за тисячу кубометрів.

Зверніть увагу Ціна нафти сягнула понад 110 доларів за барель через війну в Україні

Після того як ціна сягнула піку, вона дещо опустилася і станом на 11:10 за київським часом становила 1 980 доларів за тисячу кубів, що також є досить рекордною ціною. Доброве зростання становить майже 50%.

Чому ціна газу зросла

У 1 березня 2022 року стало відомо, що оператор газпромівського "Північного потоку-2" збанкрутував, що фактично зробило газогін вартістю 11 мільярдів доларів металобрухтом у морі.

Детальніше Компанія-оператор "Північного потоку-2" оголосила про банкрутство

Ціни на газ почали активно зростати ще 21 лютого цього року. Це відбулось одразу після того, як Путін визнав "незалежності" терористських угрупувань на окупованих територіях України.

24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну на території України, ціни сягнули піку у 1 540 доларів за тисячу кубів.

Проте після такого різкого зростання, ціна газу на європейських хабах почала падати з двох причин:

санкції ЄС, США та Великої Британії практично не торкалися енергетичного сектору Росії, європейські компанії замовляли ще більше газу у Росії, який країна-агресорка прокачувала через Україну вже в умовах війни.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!