Ціна газу в Європі досягла нових максимумів

Ціна газу в Європі досягла нових максимальних 4 березня 2022 року. Вона вперше склала майже 2,4 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу.

Ціна газу в Європі

Ціна квітневого ф'ючерсу на хабі TTF досягла 2,39 тисячі доларів за тисячу кубометрів, тоді як 3 березня торги завершилися на рівні 1,72 тисячі долари, згідно з даними біржі ICE Futures. Середня ціна на TTF за лютий склалась на рівні 935 доларів.

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Чому ціна газу зростає

Війна Росії з Україною. Ціни на газ почали активно зростати ще 21 лютого цього року. Це відбулось одразу після того, як Путін визнав "незалежності" терористських угрупувань на окупованих територіях України. Цього тижня в Європі спостерігається зниження температури та різке зниження вироблення електроенергії внаслідок відновлюваних джерел – вітрогенерації. Ще одним фактором напруги на ринку стала невизначеність із поставками російського вугілля та ЗПГ до Європи.

Разом з тим нагадаємо, що в Єврокомісії пообіцяли вжити заходів у разі сильного зростання цін на енергоресурси. У цьому запевнила членкиня Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон.

Єврокомісія готова запропонувати екстрені заходи у разі такого зростання цін, яке поставить під удар нашу економічну та соціальну життєстійкість,

– заявила вона.

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