Ціна газу та нафти у 2022 році: НБУ погіршив прогноз

Національний банк підвищив прогноз цін на природний газ у 2022 році на хабі TTF у Нідерландах. Також центробанк підвищив прогноз й стосовно ціни нафти марки Brent.

Скільки коштуватиме газ у 2022 році

Нацбанк очікує, що у 2022 році середньорічна ціна газу складе 856 доларів за 1 тисячу кубометрів. Нагадаємо, що у жовтневому прогнозі регулятор вважав, що вона складе близько 460 доларів за тисячу кубометрів.

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Скільки прогнозовано буде коштувати нафта та газ у 2022 році / Скриншот інфографіки НБУ

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