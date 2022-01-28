Скільки коштуватиме газ у 2022 році

Нацбанк очікує, що у 2022 році середньорічна ціна газу складе 856 доларів за 1 тисячу кубометрів. Нагадаємо, що у жовтневому прогнозі регулятор вважав, що вона складе близько 460 доларів за тисячу кубометрів.

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Очікується, що ціни на газ залишатимуться на поточному рівні у I кварталі 2022 року. Надалі газ поволі дешевшатиме завдяки вирівнюванню балансу на ринку. Однак попит на газ як більш екологічне паливо та необхідність поповнення запасів утримуватимуть ціни високими протягом 2022 року, а надалі на рівні вищому допандемічного,

– йдеться у звіті НБУ. Як змінюватиметься ціна за 1 тисячу кубометрів газу протягом 2022 року у I кварталі (січень – березень) ціни на газ складуть 1,2 тисячі доларів (раніше очікувалося 714 доларів);

(січень – березень) ціни на газ складуть 1,2 тисячі доларів (раніше очікувалося 714 доларів); у II кварталі (квітень – червень) – 877 доларів;

(квітень – червень) – 877 доларів; у III кварталі (липень вересень) – 594;

(липень вересень) – 594; у IV кварталі (жовтень – грудень) – 755 доларів. Цікаво Тарифи на газ у 2022 році: які зміни чекають українців Ціна газу досягла історичного рекорду Також регулятор зазначив у звіті, що ціни на природний газ у Європі досягнули історичного рекорду через високий попит та обмежену пропозицію. Обмежена пропозиція була зумовлена: низьким рівнем запасів,

відмовою Росії постачати понад контрактні обсяги,

високою конкуренцією з боку країн Азії. Лише стрімке зростання імпорту зрідженого природного газу, насамперед зі США, дещо скоригувало ціни наприкінці року, підкреслили у НБУ. Нагадаємо! У бюджеті-2022 ціна газу для промисловості складе понад 350 доларів за тисячу кубометрів. Мінекономіки прогнозував, що газ для населення подорожчає на 20% у 2022 році, а середньорічна ціна на імпортований природний газ прогнозовано складе 347,5 доларів. Ціна нафти у 2022 році Що стосується вартості нафти марки Brent, то у Нацбанку прогнозують, що середньорічна ціна складе 74 долари за барель. Раніше регулятор прогнозував ціну у розмірі 67 долари за барель. Тож прогноз погіршився не лише для вартості газу. Читайте Чи подешевшає бензин та дизельне пальне: прогноз експерта Зверніть увагу! Ціни на нафту марки Brent 27 січня вперше з 2014 року перевищили рівень в 90 доларів за барель. Як Україна вплинула на підвищення вартості сировини, розповідали тут.

Скільки прогнозовано буде коштувати нафта та газ у 2022 році / Скриншот інфографіки НБУ

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