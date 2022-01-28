Скільки коштуватиме газ у 2022 році
Нацбанк очікує, що у 2022 році середньорічна ціна газу складе 856 доларів за 1 тисячу кубометрів. Нагадаємо, що у жовтневому прогнозі регулятор вважав, що вона складе близько 460 доларів за тисячу кубометрів.
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Очікується, що ціни на газ залишатимуться на поточному рівні у I кварталі 2022 року. Надалі газ поволі дешевшатиме завдяки вирівнюванню балансу на ринку. Однак попит на газ як більш екологічне паливо та необхідність поповнення запасів утримуватимуть ціни високими протягом 2022 року, а надалі на рівні вищому допандемічного,
– йдеться у звіті НБУ.
Як змінюватиметься ціна за 1 тисячу кубометрів газу протягом 2022 року
- у I кварталі (січень – березень) ціни на газ складуть 1,2 тисячі доларів (раніше очікувалося 714 доларів);
- у II кварталі (квітень – червень) – 877 доларів;
- у III кварталі (липень вересень) – 594;
- у IV кварталі (жовтень – грудень) – 755 доларів.
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Ціна газу досягла історичного рекорду
Також регулятор зазначив у звіті, що ціни на природний газ у Європі досягнули історичного рекорду через високий попит та обмежену пропозицію. Обмежена пропозиція була зумовлена:
- низьким рівнем запасів,
- відмовою Росії постачати понад контрактні обсяги,
- високою конкуренцією з боку країн Азії.
Лише стрімке зростання імпорту зрідженого природного газу, насамперед зі США, дещо скоригувало ціни наприкінці року, підкреслили у НБУ.
Скільки прогнозовано буде коштувати нафта та газ у 2022 році / Скриншот інфографіки НБУ
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