Ціна на газ у Європі знизилася до найнижчого рівня з вересня

Ціна газу в Європі під час торгів у четвер опустилася нижче за 900 доларів за 1 тисячу кубічних метрів. Це найнижча ціна на газові ф'ючерси вперше з 24 вересня.

Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE. Ще на початку жовтня ціна сягнула рекордно великого показника у понад 1900 доларів.

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Як знизилася ціна на газ

Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах о 18:42 за київським часом знизилася до позначки 897,8 доларів за 1 тисячу кубічних метрів або 74,88 євро за мегават-годину. Загальне падіння ціни за день становило майже 14%.

27 жовтня біржові торги газом у Європі закрилися на рівні 1040 доларів за тисячу метрів кубічних.

Чому зростала ціна на газ в Європі

, що до стрибків ціни цієї осені рекордом були ціни контракту "на день вперед" на TTF у 969 доларів за тисячу кубометрів, яку зафіксували 1 березня 2018 року.

Увесь жовтень ціни на газ стрімко росли, перевищуючи позначку у тисячу доларів. 28 вересня ціна склала понад 1000 доларів за тисячу кубометрів газу. Уже за кілька днів – 4 жовтня – ціна сягнула 1200 доларів за тисячу кубометрів газу.

Такі підвищення цін спричинили: