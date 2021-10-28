Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE. Ще на початку жовтня ціна сягнула рекордно великого показника у понад 1900 доларів.
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Як знизилася ціна на газ
Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах о 18:42 за київським часом знизилася до позначки 897,8 доларів за 1 тисячу кубічних метрів або 74,88 євро за мегават-годину. Загальне падіння ціни за день становило майже 14%.
27 жовтня біржові торги газом у Європі закрилися на рівні 1040 доларів за тисячу метрів кубічних.
Чому зростала ціна на газ в Європі
Увесь жовтень ціни на газ стрімко росли, перевищуючи позначку у тисячу доларів. 28 вересня ціна склала понад 1000 доларів за тисячу кубометрів газу. Уже за кілька днів – 4 жовтня – ціна сягнула 1200 доларів за тисячу кубометрів газу.
Такі підвищення цін спричинили:
- недостатні запаси газу європейських підземних сховищах через дії Росії;
- відмова російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту;
- конкуренція з Азією.