Ціна на газ у Європі впала після чергового історичного рекорду
Джерело:Лондонська біржа ICE
Біржова ціна на газ в Європі за тисячу кубометрів впала нижче 1000 доларів. Паливо торгувалося вище відповідної позначки протягом тижня.
Ціна на блакитне паливо у Європі продовжує знижуватися. В першій половині доби, 7 жовтня, вона становила менше, ніж 1000 доларів за тисячу кубометрів. Ціна опускалася до 973 доларів.
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Водночас при відповідному відкритті торгів ціна становила 1250 доларів. Так, індекс TTF розгубив понад 22% до значення попереднього торгового дня.
Причини підвищення цін для європейців
Ще 6 жовтня ціна на газ у Європі різко зросла до нового історичного рекорду – 1900 доларів за тисячу кубометрів. Підвищення цін протягом останніх тижнів пов'язували з кількома ймовірними чинниками:
- низькими запасами в європейських підземних сховищах;
- відмовою "Газпрому" Росії бронювати додаткові потужності українського транзиту;
- конкуренцією з Азією.
Натомість у Росії не оминули нагоди наголосити, що європейці самі винуваті у зростанні цін на газ, мовляв, не зробили достатніх запасів.
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Стрибок цін на газ у Європі: коротко
- Станом на початок жовтня 2021 року ціна тисячі кубометрів газу у Європі коштувала вже майже 1200 доларів. Хоча ще 1 вересня вона трималася на рівні 614 доларів за тисячу кубів.
- 15 вересня газ у Європі коштував 963,9 долара за тисячу кубометрів газу, вже 30 вересня вартість наблизилася до 1,1 тисячі доларів.
- Вже 4 жовтня ціна газу на хабі TTF в Нідерландах перевищила 1200 доларів за тисячу кубометрів.