Ціна на блакитне паливо у Європі продовжує знижуватися. В першій половині доби, 7 жовтня, вона становила менше, ніж 1000 доларів за тисячу кубометрів. Ціна опускалася до 973 доларів.

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Водночас при відповідному відкритті торгів ціна становила 1250 доларів. Так, індекс TTF розгубив понад 22% до значення попереднього торгового дня.

Причини підвищення цін для європейців

Ще 6 жовтня ціна на газ у Європі різко зросла до нового історичного рекорду – 1900 доларів за тисячу кубометрів. Підвищення цін протягом останніх тижнів пов'язували з кількома ймовірними чинниками:

низькими запасами в європейських підземних сховищах;

відмовою "Газпрому" Росії бронювати додаткові потужності українського транзиту;

конкуренцією з Азією.

Натомість у Росії не оминули нагоди наголосити, що європейці самі винуваті у зростанні цін на газ, мовляв, не зробили достатніх запасів.

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Стрибок цін на газ у Європі: коротко