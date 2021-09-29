Ціна на газ у Європі продовжує бити рекорди: вже 1080 доларів за тисячу кубів

Вартість газу в Європі 29 вересня досягла історичного максимуму і складає вже 1080 доларів за тисячу кубів. Попередній рекорд зафіксували не так давно – 15 вересня. Тоді ціна за тисячу кубометрів піднімалася до 963,9 долара.

Зауважимо, що вартість блакитного палива в Європі в останні тижні злетіла більш ніж в півтора раза.

Важливо Вперше в історії: ціна газу в Європі сягнула понад 1000 доларів за тисячу кубометрів

Варто нагадати, що ще 1 вересня вартість газу трималася на рівні 614 доларів за тисячу кубів.

Чому ціни на газ невпинно ростуть

Аналітики вважають, що це пов'язано з побоюваннями через можливий дефіцит газу. Відомо, що європейські газосховища демонструють низьке заповнення. Серед інших причин:

підвищений попит викликаний відновленням економіки та погодними факторами,

конкуренція з Азією,

дефіцит пропозиції від російського "Газпрому".

Яка ситуація з європейськими газосховищами

Саме російський "Газпром" є найбільшим постачальником Європи, що забезпечує орієнтовно третину всього необхідного об'єму ресурсу.

Наразі у країнах Європи наповнення газових сховищ відстає від звичних показників і в деяких становить всього 50%. Водночас нормальний щорічний показник був раніше у районі 82 – 85% наповнюваності сховищ, зараз він коливається в середньому на рівні в 70%.

Чи вплине це на тарифи на тепло в Україні