Зауважимо, що вартість блакитного палива в Європі в останні тижні злетіла більш ніж в півтора раза.
Важливо Вперше в історії: ціна газу в Європі сягнула понад 1000 доларів за тисячу кубометрів
Варто нагадати, що ще 1 вересня вартість газу трималася на рівні 614 доларів за тисячу кубів.
Чому ціни на газ невпинно ростуть
Аналітики вважають, що це пов'язано з побоюваннями через можливий дефіцит газу. Відомо, що європейські газосховища демонструють низьке заповнення. Серед інших причин:
- підвищений попит викликаний відновленням економіки та погодними факторами,
- конкуренція з Азією,
- дефіцит пропозиції від російського "Газпрому".
Яка ситуація з європейськими газосховищами
Наразі у країнах Європи наповнення газових сховищ відстає від звичних показників і в деяких становить всього 50%. Водночас нормальний щорічний показник був раніше у районі 82 – 85% наповнюваності сховищ, зараз він коливається в середньому на рівні в 70%.
Чи вплине це на тарифи на тепло в Україні
- Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов поспішив заспокоїти українців. За його словами, тарифи для населення не мають підвищуватися в цьому опалювальному сезоні.
- Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль сказав, що наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Він запевнив, що тарифи залишатимуться незмінними.