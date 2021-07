Ціна на газ в Європі продовжили зростати й досягли нового піку

Спотова ціна на газ додала 4% й за день зросла на 21 долар за тисячу кубометрів на головному хабі Європи – TTF в Нідерландах. Це встановили новий рекордний ріс цін на газ з березня 2018 року, обігнавши вчорашні показники.

Ціни на газ в Європі

Вчора, 29 липня, ціна газу складала 484 долари за тисячу кубометрів проти сьогоднішньої у 505 доларів за тисячу кубометрів газу. Це новий рекордний стрибок у ціні від березня 2018 року, коли ціна злітала до тисячі доларів за тисячу кубометрів газу. Тоді в Європі бушував легендарний холодний фронт "Звір зі Сходу" (the Beast from the East). Експерти вважають, що нині ціни на газ в Європі реагують на ралі цін на ЗПГ в Азії.

Найближчий (вересневий) ф'ючерс по азійському спотового індексу Platts JKM досяг у четвер 544 доларів після 539 доларів за день до того, і це обіцяє ринкам новий імпульс для зростання.

Найдорожчий контракт майбутньої зими – на лютий 2022 року коштує вже 613 доларів.

Індекс JKM: зображає спотову ринкову вартість партій ЗПГ, що поставляються до Японії, Південної Кореї, Китай і Тайвань.

Падіння поставок ЗПГ

У міру зростання ціни в Азії Європі дістається все менше поставок ЗПГ. Надходження регазифікованого зрідженого природного газу з терміналів Європи в газотранспортну систему в липні 2021 року знижується проти двох попередній років:

на 23% проти липня 2020 року,

на 30% стосовно липня докризового 2019 року.

Падіння поставок проти попереднього місяця, до червня 2021 року, становить також помітні 13%. Також падає рівень запасів ЗПГ в резервуарах приймальних терміналів ЄС, оскільки, середній рівень за останній тиждень вже на 19% нижче проти першого тижня липня.

Як зростає ціна на газ в Європі: коротко

Ціна газу з постачання 2 липня на хабі TTF у Нідерландах закрилася на позначці 450 доларів за тисячу кубометрів, яка почала зростати після невдалого аукціону 29 червня на бронювання українських газотранспортних потужностей на липень.

З 19 по 23 липня 2021 року на європейському ринку спостерігалась помірна волатильність цін й вони в середньому підвищили на 3%, проти попереднього тижня. Експерти Української енергетичної біржі тоді відмітили, що ціни були високими через спекотну погоду в Азії, детальніше про це, читайте тут.

29 липня спотова ціна на газ зросла на 34 долари за тисячу кубометрів від 2 липня й склала 484 долари за тисячу кубометрів. Це стало рекордним зростанням ціни від березня 2018 року.

30 липня спотова ціна на газ знову суттєво зросла до 505 доларів за тисячу кубометрів газу.

, що у травні 2020 року ціна на хабі TTF опускалася до історичного мінімуму в 34 долари за тисячу кубів. Це було пов'язане з падінням попиту через локдауни у зв'язку з коронавірусом.