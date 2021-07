Ціни на газ в Європі

Вчора, 29 липня, ціна газу складала 484 долари за тисячу кубометрів проти сьогоднішньої у 505 доларів за тисячу кубометрів газу. Це новий рекордний стрибок у ціні від березня 2018 року, коли ціна злітала до тисячі доларів за тисячу кубометрів газу. Тоді в Європі бушував легендарний холодний фронт "Звір зі Сходу" (the Beast from the East). Експерти вважають, що нині ціни на газ в Європі реагують на ралі цін на ЗПГ в Азії.

До теми Рекордна ціна на газ в Європі: чому Україна винить у цьому "Газпром"

Найближчий (вересневий) ф'ючерс по азійському спотового індексу Platts JKM досяг у четвер 544 доларів після 539 доларів за день до того, і це обіцяє ринкам новий імпульс для зростання.

Найдорожчий контракт майбутньої зими – на лютий 2022 року коштує вже 613 доларів.

Індекс JKM: зображає спотову ринкову вартість партій ЗПГ, що поставляються до Японії, Південної Кореї, Китай і Тайвань.

Падіння поставок ЗПГ

У міру зростання ціни в Азії Європі дістається все менше поставок ЗПГ. Надходження регазифікованого зрідженого природного газу з терміналів Європи в газотранспортну систему в липні 2021 року знижується проти двох попередній років:

на 23% проти липня 2020 року,

на 30% стосовно липня докризового 2019 року.

Падіння поставок проти попереднього місяця, до червня 2021 року, становить також помітні 13%. Також падає рівень запасів ЗПГ в резервуарах приймальних терміналів ЄС, оскільки, середній рівень за останній тиждень вже на 19% нижче проти першого тижня липня.

Нагадаємо, що у травні 2020 року ціна на хабі TTF опускалася до історичного мінімуму в 34 долари за тисячу кубів. Це було пов'язане з падінням попиту через локдауни у зв'язку з коронавірусом.

Як зростає ціна на газ в Європі: коротко