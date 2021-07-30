Ціни на газ в Європі
Вчора, 29 липня, ціна газу складала 484 долари за тисячу кубометрів проти сьогоднішньої у 505 доларів за тисячу кубометрів газу. Це новий рекордний стрибок у ціні від березня 2018 року, коли ціна злітала до тисячі доларів за тисячу кубометрів газу. Тоді в Європі бушував легендарний холодний фронт "Звір зі Сходу" (the Beast from the East). Експерти вважають, що нині ціни на газ в Європі реагують на ралі цін на ЗПГ в Азії.
До теми Рекордна ціна на газ в Європі: чому Україна винить у цьому "Газпром"
- Найближчий (вересневий) ф'ючерс по азійському спотового індексу Platts JKM досяг у четвер 544 доларів після 539 доларів за день до того, і це обіцяє ринкам новий імпульс для зростання.
- Найдорожчий контракт майбутньої зими – на лютий 2022 року коштує вже 613 доларів.
Індекс JKM: зображає спотову ринкову вартість партій ЗПГ, що поставляються до Японії, Південної Кореї, Китай і Тайвань.
Падіння поставок ЗПГ
У міру зростання ціни в Азії Європі дістається все менше поставок ЗПГ. Надходження регазифікованого зрідженого природного газу з терміналів Європи в газотранспортну систему в липні 2021 року знижується проти двох попередній років:
- на 23% проти липня 2020 року,
- на 30% стосовно липня докризового 2019 року.
Падіння поставок проти попереднього місяця, до червня 2021 року, становить також помітні 13%. Також падає рівень запасів ЗПГ в резервуарах приймальних терміналів ЄС, оскільки, середній рівень за останній тиждень вже на 19% нижче проти першого тижня липня.
Як зростає ціна на газ в Європі: коротко
- Ціна газу з постачання 2 липня на хабі TTF у Нідерландах закрилася на позначці 450 доларів за тисячу кубометрів, яка почала зростати після невдалого аукціону 29 червня на бронювання українських газотранспортних потужностей на липень.
- З 19 по 23 липня 2021 року на європейському ринку спостерігалась помірна волатильність цін й вони в середньому підвищили на 3%, проти попереднього тижня. Експерти Української енергетичної біржі тоді відмітили, що ціни були високими через спекотну погоду в Азії, детальніше про це, читайте тут.
- 29 липня спотова ціна на газ зросла на 34 долари за тисячу кубометрів від 2 липня й склала 484 долари за тисячу кубометрів. Це стало рекордним зростанням ціни від березня 2018 року.
- 30 липня спотова ціна на газ знову суттєво зросла до 505 доларів за тисячу кубометрів газу.