Ціна на газ в Європі перевищила 1 700 доларів за тисячу кубометрів

16 грудня 2021 , 21:46
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Джерело:

Біржі ICE в Лондоні

У Європі на газовій біржі ціна на паливо 16 грудня сягнула понад 1700 доларів за тисячу кубометрів. Така вартість газу востаннє була на початку жовтня.

О 18:30 за київським часом ціна січневого контракту на газ на хабі TTF у Нідерландах становила 1705 доларів за тисячу кубічних метрів. Це означає, що газ коштує 146 євро за кіловат-годину. 

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Чому газ у Європі подорожчав

Під час торгів ціна газу зросла майже на 7%.

Як стверджують аналітики, причина різкого зростання котирувань на паливо може бути пов'язана із російським "Газпромом". Зокрема, тому, що компанія відмовилась бронювати потужності газопроводу "Ямал – Європа".

Енергетична криза в Європі

  • Восени 2021 року Європа перебувала на межі енергетичної кризи. Ціни на газ били рекорди. Занадто дороге утримання навіть змушувало деякі підприємства тимчасово закривати виробництво.
  • 6 жовтня ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи встановила втретє рекорд за першу половину дня. Вона майже досягла позначки у 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Це зростання було рекордним.
  • Водночас вже 14 грудня ціна на газу у Європі зросла до максимальних показників у майже 1,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів від жовтня. 
  • Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг позначки у 62,41% від їх максимальної місткості, згідно з даними 13 грудня 2021 року.

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Автор: Оксана Княжик