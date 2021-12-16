О 18:30 за київським часом ціна січневого контракту на газ на хабі TTF у Нідерландах становила 1705 доларів за тисячу кубічних метрів. Це означає, що газ коштує 146 євро за кіловат-годину.

Актуально У Росії допустили повторення енергетичної кризи в Європі

Чому газ у Європі подорожчав

Під час торгів ціна газу зросла майже на 7%.

Як стверджують аналітики, причина різкого зростання котирувань на паливо може бути пов'язана із російським "Газпромом". Зокрема, тому, що компанія відмовилась бронювати потужності газопроводу "Ямал – Європа".

Енергетична криза в Європі

Восени 2021 року Європа перебувала на межі енергетичної кризи. Ціни на газ били рекорди. Занадто дороге утримання навіть змушувало деякі підприємства тимчасово закривати виробництво.

6 жовтня ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи встановила втретє рекорд за першу половину дня. Вона майже досягла позначки у 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Це зростання було рекордним.

Водночас вже 14 грудня ціна на газу у Європі зросла до максимальних показників у майже 1,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів від жовтня.

Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг позначки у 62,41% від їх максимальної місткості, згідно з даними 13 грудня 2021 року.

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