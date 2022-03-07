Ціна на газ у Європі досягла нового максимуму

У понеділок зранку 7 березня ціна на газ у Європі стрімко зростала. Спершу він коштував 2700 доларів за тисячу кубометрів.

Проте станом на 10.19 її вартість становила вже 3300 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі ICE Futures.

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При цьому подорожчав і алюміній. Він коштує вже 4 тисячі доларів.

Ціна газу при цьому зросла майже на 40%.



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