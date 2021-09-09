Так, вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах майже досягла 690 доларів за тисячу кубометрів, тобто близько 56,34 євро за мегават-годину.

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Чому так зросли ціни на газ

Ще днем раніше на хабі TTF ціна газу досягала 680 доларів за тисячу кубометрів.

Колишній виконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта переконаний, що основним драйвером цін на газ в Європі є не об'єктивні економічні чинники, а агресивні дії "Газпрому". Річ у тім, що вартість іншої сировини, наприклад, нафти та міді за останні тижні не змінювалась.

За словами експерта, Росія намагається напередодні опалювального сезону "поставити всю Європу в "стійло" високою ціною на газ". Кухта попередив, що це може спричинити значне підвищення тарифів.

Взимку може стати ще гірше

Очільник EnergyScan Жульєн Хоарау звернув увагу, що ціни почали зростати влітку, тобто коли був низький попит на газ. Це непокоїть, оскільки запаси газу у Європі – на вкрай низькому рівні.

Тож Хоарау прогнозує, що Європу чекає дуже жорстка зима.