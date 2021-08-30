Ціна на газ в Європі б'є рекорди та перетнула позначку в 600 доларів
30 серпня 2021 , 21:44Читать новость на русском
Джерело:Лондонська біржа ICE
В Європі вперше в історії ціна на газ перевищила позначку у 600 доларів за тисячу кубічних метрів. Такий стрибок стався перед виходом звітності російського "Газпрому".
Компанія незабаром відзвітує за перше півріччя 2021 року. Однак це вже позначилося на вартості газу в Європі.
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Рекордне подорожчання газу в Європі
Вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах 30 серпня досягла 600,3 долара за тисячу кубометрів або 49,26 євро за мегават на годину за поточним курсом євро до долара.
Нагадаємо, у середині серпня ціна на газ в Європі на піку становила 585 доларів за тисячу кубометрів.
Причина попереднього зростання ціни на газ в Європі
- Попри підвищення цін, протягом наступних кількох днів відбулося падіння – майже на 100 доларів.
- Тоді ціна газу підстрибнула через інформацію про те, що "Газпром" викупив лише незначну частину додаткових потужностей транзиту Україною на вересень, тобто не планує нарощувати поставки. Хоча до цього "російська компанія завжди бронювала додаткову тверду транзитну потужність через Україну.