Ціна на газ в Європі б'є рекорди та перетнула позначку в 600 доларів

В Європі вперше в історії ціна на газ перевищила позначку у 600 доларів за тисячу кубічних метрів. Такий стрибок стався перед виходом звітності російського "Газпрому".

Компанія незабаром відзвітує за перше півріччя 2021 року. Однак це вже позначилося на вартості газу в Європі.

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Рекордне подорожчання газу в Європі

Вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах 30 серпня досягла 600,3 долара за тисячу кубометрів або 49,26 євро за мегават на годину за поточним курсом євро до долара.

Нагадаємо, у середині серпня ціна на газ в Європі на піку становила 585 доларів за тисячу кубометрів.

Причина попереднього зростання ціни на газ в Європі