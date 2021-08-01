Ціна на газ в Україні може знизитися: Вітренко назвав умову

В Україні може знизитися ціна на газ. Однак це станеться лише за певних умов. Зокрема, якщо Україна перестане імпортувати газ.

Про це сказав голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Він запевнив, що замість імпорту потрібно зайнятися експортом газу.

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За словами Вітренка, ціна на газ може знизитися до 11 – 12 гривень за куб. Він вважає, що для цього є 2 шляхи:

або щоб в Україні було більше газу, ніж ми споживаємо газ власного видобутку;

або щоб газ через Україну йшов до Європи.

Газ не лише з Росії

Він додав, що газ має бути не тільки з Росії, але й з інших східних країн.

Щоб Україна була таким справжнім фізичним хабом – це теж те, над чим ми працюємо,

– заявив Вітренко.

Довідка. Ціна на газ зростає. Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснював

, що причина в тому, що

Кремль хоче якнайшвидше запустити газогін.

Для того, щоб Україна змогла експортувати газ, необхідно зменшити його неефективне споживання. Вітренко назвав централізоване теплопостачання одним з найбільш проблемних секторів, який споживає газ.