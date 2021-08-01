Про це сказав голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Він запевнив, що замість імпорту потрібно зайнятися експортом газу.
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За словами Вітренка, ціна на газ може знизитися до 11 – 12 гривень за куб. Він вважає, що для цього є 2 шляхи:
- або щоб в Україні було більше газу, ніж ми споживаємо газ власного видобутку;
- або щоб газ через Україну йшов до Європи.
Газ не лише з Росії
Він додав, що газ має бути не тільки з Росії, але й з інших східних країн.
Щоб Україна була таким справжнім фізичним хабом – це теж те, над чим ми працюємо,
– заявив Вітренко.
Для того, щоб Україна змогла експортувати газ, необхідно зменшити його неефективне споживання. Вітренко назвав централізоване теплопостачання одним з найбільш проблемних секторів, який споживає газ.