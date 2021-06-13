Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. Вона додала, що Росія навмисне не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз.

Увага Як зросла комуналка за рік в Україні: свіжі дані Держстат

"Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А які вони будуть взимку – ніхто не знає", – зазначила радниця міністра.

Подорожчання газу

Як вона наголосила, якщо вже цієї зими буде переривання транзиту газу через територію України, то для нас це буде дуже відчутно.

Насамперед в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ,

– наголосила Зеркаль.

Вона додала, що зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, коли йде обмін газу. Так працює у всьому світі.

"Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими", – пояснила Зеркаль.

Довідка. Попри те, що з 1 травня в Україні діють річні тарифи на газ, газопостачальники продовжують пропонувати місячні тарифи, які трохи подорожчали у червні. Якщо у травні максимальний тариф затримався на ціні 11,22 гривні за кубометр, то у червні максимальна ціна сягнула 11,89 гривні.