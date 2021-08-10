Ціна на газ знову б'є рекорд: яка вартість пального на АЗС

Ціна автогазу подорожчала на 13 копійок, досягнувши рекордних показників. Також зросла вартість бензину та дизельного пального на АЗС.

Як зросла вартість пального

Станом на 10 серпня ціна автогазу досягла рекордних 17,35 гривні за літр, що на 13 копійок більше, ніж було 9 серпня. Бензин та дизельне пальне додало в ціні 0,01 гривню за аналогічний проміжок часу.

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Ціни на газ на різних АЗС

Середня роздрібна ціна автогазу з початку липня по 10 серпня зросла на 1,98 гривні за літр. Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", станом на 10 серпня ціни на автогаз на АЗС виглядають наступним чином:

дніпропетровська мережа "Нефтек" – 18,29 гривні за літр, подорожчав на 30 копійок й це найвища встановлена ціна на АЗС;

мережа групи "Приват", де вартість скрапленого газу в середньому зросла на 34 – 35 копійок за літр й нині складає від 16,95 до 16,96 гривні за літр;

AMIC – 17,17 гривні за літр, піднялась на 17 копійок за літр;

мережі "БРСМ-Нафта", "Паралель", SunOil, BVS, Chipo, Mango та Motto підвищили ціни від 5 до 15 копійок за літр.

Як змінювалась ціна на газ

19 липня 2021 року вартість газу в мережах АЗС України преміум-сегменту побила рекорд за всю історію спостереження, досягнувши 17,5 гривні за літр.

Протягом липня ціна на автогаз зросла на 9,1%, тобто на 1,39 гривні за літр.

Станом на 2 серпня ціна автогазу склала 16,72 гривні.

10 серпня вартість газу досягла рекордних 17,35 гривні за літр.

Ціни на бензин та дизель

Бензин А-92 вартує 29,33 гривні за літр, подорожчав на 0,01 гривень.

вартує гривні за літр, подорожчав на 0,01 гривень. Бензин А-95 – 30,28 гривні за літр, подорожчав на 0,01 гривень.

– гривні за літр, подорожчав на 0,01 гривень. Дизельне паливо (ДП) – 28,47 гривні за літр, подорожчав на 0,01 гривень.

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