Ціна на газ знову б'є рекорд: яка вартість пального на АЗС
10 серпня 2021 , 16:05Читать новость на русском
Джерело:еnkorr
Ціна автогазу подорожчала на 13 копійок, досягнувши рекордних показників. Також зросла вартість бензину та дизельного пального на АЗС.
Як зросла вартість пального
Станом на 10 серпня ціна автогазу досягла рекордних 17,35 гривні за літр, що на 13 копійок більше, ніж було 9 серпня. Бензин та дизельне пальне додало в ціні 0,01 гривню за аналогічний проміжок часу.
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Ціни на газ на різних АЗС
Середня роздрібна ціна автогазу з початку липня по 10 серпня зросла на 1,98 гривні за літр. Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", станом на 10 серпня ціни на автогаз на АЗС виглядають наступним чином:
- дніпропетровська мережа "Нефтек" – 18,29 гривні за літр, подорожчав на 30 копійок й це найвища встановлена ціна на АЗС;
- мережа групи "Приват", де вартість скрапленого газу в середньому зросла на 34 – 35 копійок за літр й нині складає від 16,95 до 16,96 гривні за літр;
- AMIC – 17,17 гривні за літр, піднялась на 17 копійок за літр;
- мережі "БРСМ-Нафта", "Паралель", SunOil, BVS, Chipo, Mango та Motto підвищили ціни від 5 до 15 копійок за літр.
Як змінювалась ціна на газ
- 19 липня 2021 року вартість газу в мережах АЗС України преміум-сегменту побила рекорд за всю історію спостереження, досягнувши 17,5 гривні за літр.
- Протягом липня ціна на автогаз зросла на 9,1%, тобто на 1,39 гривні за літр.
- Станом на 2 серпня ціна автогазу склала 16,72 гривні.
- 10 серпня вартість газу досягла рекордних 17,35 гривні за літр.
Ціни на бензин та дизель
- Бензин А-92 вартує 29,33 гривні за літр, подорожчав на 0,01 гривень.
- Бензин А-95 – 30,28 гривні за літр, подорожчав на 0,01 гривень.
- Дизельне паливо (ДП) – 28,47 гривні за літр, подорожчав на 0,01 гривень.
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Державне регулювання цін на пальне: що потрібно знати
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Таке регулювання цін ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Кабінет Міністрів своєю постановою визначив максимальну роздрібну націнку в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- 4 серпня Мінекономіки підняло граничні ціни на пальне: бензин – 26,86 гривні за літр, дизельне пальне – 22,24 гривні за літр.