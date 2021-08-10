Як зросла вартість пального

Станом на 10 серпня ціна автогазу досягла рекордних 17,35 гривні за літр, що на 13 копійок більше, ніж було 9 серпня. Бензин та дизельне пальне додало в ціні 0,01 гривню за аналогічний проміжок часу.

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Ціни на газ на різних АЗС

Середня роздрібна ціна автогазу з початку липня по 10 серпня зросла на 1,98 гривні за літр. Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", станом на 10 серпня ціни на автогаз на АЗС виглядають наступним чином:

дніпропетровська мережа "Нефтек" – 18,29 гривні за літр, подорожчав на 30 копійок й це найвища встановлена ціна на АЗС;

мережа групи "Приват", де вартість скрапленого газу в середньому зросла на 34 – 35 копійок за літр й нині складає від 16,95 до 16,96 гривні за літр;

AMIC – 17,17 гривні за літр, піднялась на 17 копійок за літр;

мережі "БРСМ-Нафта", "Паралель", SunOil, BVS, Chipo, Mango та Motto підвищили ціни від 5 до 15 копійок за літр.

Як змінювалась ціна на газ

19 липня 2021 року вартість газу в мережах АЗС України преміум-сегменту побила рекорд за всю історію спостереження, досягнувши 17,5 гривні за літр.

Протягом липня ціна на автогаз зросла на 9,1%, тобто на 1,39 гривні за літр.

Станом на 2 серпня ціна автогазу склала 16,72 гривні.

10 серпня вартість газу досягла рекордних 17,35 гривні за літр.

Ціни на бензин та дизель

Бензин А-92 вартує 29,33 гривні за літр, подорожчав на 0,01 гривень.

вартує гривні за літр, подорожчав на 0,01 гривень. Бензин А-95 – 30,28 гривні за літр, подорожчав на 0,01 гривень.

– гривні за літр, подорожчав на 0,01 гривень. Дизельне паливо (ДП) – 28,47 гривні за літр, подорожчав на 0,01 гривень.

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