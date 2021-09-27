Тарифи на газ у жовтні 2021 року: яка ціна у різних постачальників
27 вересня 2021 , 11:21Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Більшість газопостачальників вже оприлюднили свої жовтневі місячні тарифи, що будуть діяти для тих, хто відмовився від річного тарифу на газ. Ціна кубометра блакитного палива варіюватиметься в межах від 7,99 гривні до 31,06 гривні.
Жовтневий тариф на газ
Найнижчий тариф незмінно вже декілька місяців залишається на рівні 7,99 гривні за кубометр газу, що лише на 19 копійок вище за найнижчу річну пропозицію. Найвищий тариф знову запропонував постачальник "Енергія країни" – 31,06 гривні за кубометр газу, що на 10,1 гривні більше за їх вересневий тариф.
Варто ознайомитись Тариф на електроенергію у постачальника "останньої надії" зросте вдвічіНагадаємо, що річні газові тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 гривні за кубометр, детальніше про ціну яких можливо дізнатись з іншого нашого матеріалу.
Жовтневий тариф на рівні річного
- "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу.
- "Вільна енергетична компанія Палівенерго" – 10,41 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,41 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 10,41 гривні за кубометр газу.
- "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" – 13,50 гривні за кубометр газу, річний тариф – 13,50 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 13,40 гривні за кубометр.
Жовтневий тариф вище за річний
- "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 12 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 8,94 гривні за кубометр газу.
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 12 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 8,94 гривні за кубометр газу.
- "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 12 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 8,94 гривні за кубометр газу.
- "Волиньелектрозбут" – 12,98 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 12,98 гривні за кубометр газу.
- "Полтавагаз збут" – 19,80 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,99 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 9,99 гривні за кубометр газу.
- "Асканія енерджі" – 19,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 12,50 гривні за кубометр газу.
- "Енергія країни" – 31,06 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 20,96 гривні за кубометр газу.
Жовтневий тариф нижче за річний
- "ETG.UA" – 7,97 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 8,94 гривні за кубометр газу.
- "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу.
- "Маргаз" – 8,79 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 8,75 гривні.
- "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" – 9,35 гривні за кубометр газу, річний тариф – 13,50 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 9,93 гривні за кубометр газу.
Тарифи на газ постачальника останньої надії
- Річний тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр газу.
- Жовтневий тариф – станом на 27 вересня компанія ще не оприлюднила свою місячну пропозицію. У вересні тариф складав 12 гривні за кубометр газу, що на 22 копійки менше, ніж у серпні. Серпневий тариф був на рівні 11,78 гривні за кубометр газу.