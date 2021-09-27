Тарифи на газ у жовтні 2021 року: яка ціна у різних постачальників

11:21

Більшість газопостачальників вже оприлюднили свої жовтневі місячні тарифи, що будуть діяти для тих, хто відмовився від річного тарифу на газ. Ціна кубометра блакитного палива варіюватиметься в межах від 7,99 гривні до 31,06 гривні.