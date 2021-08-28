Вересневий тариф на газ

Для всіх споживачів хто відмовився від річного тарифу на газ у вересні будуть діяти місячні тарифи. Вже декілька місяців поспіль незмінно найнижчий місячний тариф залишається на рівні 7,99 гривні за кубометр газу. Зокрема його пропонують газопостачальні компанії "Галнафтогаз" та "Стрийнафтогаз". Найвищий місячний тариф у вересні встановила газопостачальна компанія "Енергія країни" – 20,96 гривні за кубометр газу.

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Нагадаємо, що річні газові тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 гривні за кубометр, детальніше про ціну яких можливо дізнатись з іншого нашого матеріалу.

Вересневий тариф на рівні річного

Газопостачальна компанія "Гаспостачсервіс" залишає свій місячний тариф незмінним вже понад чотири місяці. Також стабільно тримають місячний тариф на рівні річної пропозиції газопостачальники YASNO.

Вересневий тариф вище за річний

"Асканія енерджі" – 12,50 гривень за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 11 гривень за кубометр газу.

– гривень за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 11 гривень за кубометр газу. "Волиньгаззбут" – 12,98 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 12,98 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 12,98 гривні за кубометр газу. "Уманьгаз збут" – 16,78 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,89 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,89 гривні за кубометр газу. "Черкасигаз збут" – 16,76 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,89 гривні за кубометр газу, серпнева пропозиція – 15,61 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,89 гривні за кубометр газу, серпнева пропозиція – 15,61 гривні за кубометр газу. "М газ трейдінг" – 17 гривень за кубометр газу, річний тариф – 10,18 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 15,3 гривні за кубометр газу.

– гривень за кубометр газу, річний тариф – 10,18 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 15,3 гривні за кубометр газу. "Газпромпостач" – 18 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,80 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 15 гривень за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,80 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 15 гривень за кубометр газу. "Енергія країни" – 20,96 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 16,99 гривні за кубометр газу.

Вересневий тариф нижче за річний

"Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу. "Стрийнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,99 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,99 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу. "Маргаз" – 8,79 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 8,75 гривні.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 8,75 гривні. "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" – 9,35 гривні за кубометр газу, річний тариф – 13,50 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 9,93 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 13,50 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 9,93 гривні за кубометр газу. "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" – 13,40 гривні за кубометр газу, річний тариф – 13,50 гривні за кубометр газу, серпнева ціна – 11,90 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо, згідно з чинними тарифами на доставку газу.

Як працює ринок газу

Якщо газопостачальника позбавили ліцензії, або він збанкрутував, то його споживачі автоматично переходять на тарифи постачальника останньої надії (ПОН). В Україні роль ПОН виконує державна компанія "Нафтогаз".

Тарифи на газ від "Нафтогазу"

Річний тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр газу.

на рівні гривні за кубометр газу. Вересневий тариф – станом на 27 серпня компанія ще не оприлюднила свою місячну пропозицію. У серпні тариф складав 11,78 гривні за кубометр газу, що на 1,35 гривні менше, ніж у липні. Липневий тариф був на рівні 11,94 гривні за кубометр газу.

Нагадаємо, що згідно з постановою НКРЕКП газопостачальники повинні оприлюднювати свої місячні тарифи на наступний місяць за 5 днів до кінця поточного місяця. Тоді в українців був час змінити постачальника, якщо вони захочуть перейти на іншу пропозицію.