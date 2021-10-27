Тарифи на газ у листопаді 2021 року: яка ціна у різних постачальників

27 жовтня 2021 , 09:40
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Джерело:

24 канал

Для тих хто відмовився від річного тарифу на газ, традиційно діятиме місячний. Деякі газопостачальників вже оприлюднили свої тарифи на листопад й він коливатиметься від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу.

Тариф на газ у листопаді

Найнижчий тариф на газ у листопаді складає 7,788 гривні за кубометр газу, який запропонував постачальник "ETG.UA". Найвища ж пропозиція вкотре у постачальника "Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу. Нагадаємо, що у жовтні місячний тариф на газ коливався у межах від 7,99 гривні до 31,06 гривні за кубометр газу

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Річні газові тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривень за кубометр до 13,50 гривні за кубометр, детальніше про ціну яких можливо дізнатись з іншого нашого матеріалу.

Тариф у листопаді на рівні річного

Тариф у листопаді вище за річний

  • "Волиньелектрозбут"12,98 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12,98 гривні за кубометр газу.
  • "Асканія енерджі" –  19,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 19,95 гривні за кубометр газу.
  • "М газ трейдінг"36,50 гривень за кубометр газу, річний тариф – 10,18 гривні за кубометр газу.
  • "Енергія країни"38,35 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 31,06 гривні за кубометр газу.

Тариф у листопаді нижче за річний

  • "ETG.UA" 7,788 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 7,97 гривні за кубометр газу.
  • "Полтавагаз збут"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 19,80 гривні за кубометр газу.
  • "Маргаз"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 8,79 гривні.
  • "Галнафтогаз" –  7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу.
  • "Стрийнафтогаз"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,99 гривні за кубометр газу.
  • "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу.
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу.
  • "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу.
Зверніть увагу, що з жовтня припинила тимчасово постачали природний газ споживачам   "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія".

Тариф постачальника останньої надії: пропозиція від "Нафтогазу"

Якщо газопостачальника позбавили ліцензії, або він збанкрутував, то його споживачі автоматично переходять на тарифи постачальника останньої надії (ПОН). В Україні роль ПОН виконує державна компанія "Нафтогаз".

Важливо! Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо, згідно з чинними тарифами на доставку газу.
Автор: Дар'я Вереньова