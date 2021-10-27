Тариф на газ у листопаді
Найнижчий тариф на газ у листопаді вже традиційно складає 7,99 гривні за кубометр газу, який запропонували декілька постачальників. Найвища ж пропозиція вкотре у постачальника "Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу. Нагадаємо, що у жовтні місячний тариф на газ коливався у межах від 7,99 гривні до 31,06 гривні за кубометр газу.
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Тариф у листопаді на рівні річного
- "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" – 13,50 гривні за кубометр газу, річний тариф – 13,50 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 13,50 гривні за кубометр.
Тариф у листопаді вище за річний
- "Волиньелектрозбут" – 12,98 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12,98 гривні за кубометр газу.
- "Асканія енерджі" – 19,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 19,95 гривні за кубометр газу.
- "М газ трейдінг" – 36,50 гривень за кубометр газу, річний тариф – 10,18 гривні за кубометр газу.
- "Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 31,06 гривні за кубометр газу.
Тариф у листопаді нижче за річний
- "ETG.UA" – 7,788 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 7,97 гривні за кубометр газу.
- "Полтавагаз збут" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 19,80 гривні за кубометр газу.
- "Маргаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 8,79 гривні.
- "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу.
- "Стрийнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,99 гривні за кубометр газу.
- "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу.
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу.
- "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу.
- Річний тариф – 7,96 гривні за кубометр газу.
- Тариф у листопаді – 7,96 гривні за кубометр газу. Нагадаємо, що 25 жовтня Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити тариф до рівня річного. 4 жовтня НАК публікував тариф на рівні 16,56 гривні за кубометр газу, а у вересні він складав 12 гривні за кубометр газу, що на 22 копійки менше, ніж у серпні.