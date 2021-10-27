Тариф на газ у листопаді

Найнижчий тариф на газ у листопаді вже традиційно складає 7,99 гривні за кубометр газу, який запропонували декілька постачальників. Найвища ж пропозиція вкотре у постачальника "Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу. Нагадаємо, що у жовтні місячний тариф на газ коливався у межах від 7,99 гривні до 31,06 гривні за кубометр газу.

Цікаво Як зменшити суми в платіжках за тепло та заощадити: дієві поради

Тариф у листопаді на рівні річного

Тариф у листопаді вище за річний

  • "Волиньелектрозбут"12,98 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12,98 гривні за кубометр газу.
  • "Асканія енерджі"19,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 19,95 гривні за кубометр газу.
  • "М газ трейдінг"36,50 гривень за кубометр газу, річний тариф – 10,18 гривні за кубометр газу.
  • "Енергія країни"38,35 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 31,06 гривні за кубометр газу.

Тариф у листопаді нижче за річний

  • "ETG.UA" 7,788 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 7,97 гривні за кубометр газу.
  • "Полтавагаз збут"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 19,80 гривні за кубометр газу.
  • "Маргаз"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 8,79 гривні.
  • "Галнафтогаз"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу.
  • "Стрийнафтогаз"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,99 гривні за кубометр газу.
  • "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу.
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу.
  • "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу.