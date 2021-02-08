Ціна на електроенергію в Україні різко зросла майже на 18%: з чим це пов'язано

В Україні за 8 днів лютого підскочила ціна на електроенергію. Вона збільшилася на 17,6% у порівнянні із середньою ціною за січень і склала понад 1 719 гривень за мегават на годину.

Причина зростання ціни

Швидше за все, зростання ціни відбулося через дефіцит вугілля на складах ТЕС. Однак це не єдина причина.

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Вартість електроенергії могла зрости й через численні аварійні зупинки енергоблоків ТЕС.

2 лютого відбулася аварійна зупинка блоків на Запорізькій ТЕС та Курахівській ТЕС, після чого була отримана аварійна допомога із Білорусі.

3 лютого внаслідок аварії була повністю зупинена Запорізька ТЕС, а через 2 дні там же аварійно був зупинений блок №1 Запорізької ТЕС.

6 лютого на електростанціях ДТЕК було виведено в аварійний ремонт ще два енергоблоки: на Ладижинській та Добротвірській ТЕС.

Усі вищеперелічені ТЕС належать компанії ДТЕК, власником якої є олігарх Рінат Ахметов. Зауважимо, що наразі олігарх володіє приблизно 70% потужності теплової генерації.

Загалом станом на 7 лютого в аварійному ремонті перебувало 9 енергоблоків:

7 блоків ТЕС компанії ДТЕК;

1 – у "Центренерго";

1 – у Донбасенерго.

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А ще 6 енергоблоків не працювали через відсутність палива:

2 блоки ДТЕК;

3 блоки "Центренерго";

1 блок Київської ТЕЦ-5.

Що відомо про дефіцит вугілля

Дефіцити електроенергії покривалися

Минулого тижня НКРЕКП заявила, що перевіряє, чи забезпечені теплові електростанції паливом. Окрім того, за даними регулятора, щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС, а це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії та аварійне припинення електропостачання споживачам.