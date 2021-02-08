Ціна на електроенергію в Україні різко зросла майже на 18%: з чим це пов'язано

Джерело:"Оператор ринку"
В Україні за 8 днів лютого підскочила ціна на електроенергію. Вона збільшилася на 17,6% у порівнянні із середньою ціною за січень і склала понад 1 719 гривень за мегават на годину.
Швидше за все, зростання ціни відбулося через дефіцит вугілля на складах ТЕС. Однак це не єдина причина.
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Вартість електроенергії могла зрости й через численні аварійні зупинки енергоблоків ТЕС.
Загалом станом на 7 лютого в аварійному ремонті перебувало 9 енергоблоків:
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А ще 6 енергоблоків не працювали через відсутність палива:
Минулого тижня НКРЕКП заявила, що перевіряє, чи забезпечені теплові електростанції паливом. Окрім того, за даними регулятора, щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС, а це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії та аварійне припинення електропостачання споживачам.