Ціна на електроенергію в Україні різко зросла майже на 18%: з чим це пов'язано

8 лютого 2021 , 13:01
Читать новость на русском

Джерело:

"Оператор ринку"

В Україні за 8 днів лютого підскочила ціна на електроенергію. Вона збільшилася на 17,6% у порівнянні із середньою ціною за січень і склала понад 1 719 гривень за мегават на годину.

Причина зростання ціни

Швидше за все, зростання ціни відбулося через дефіцит вугілля на складах ТЕС. Однак це не єдина причина.

Важливо Через серйозну аварію на ТЕС Енергодар опинився у темряві, без води та зв'язку: відео

Вартість електроенергії могла зрости й через численні аварійні зупинки енергоблоків ТЕС.

Зверніть увагу! Усі вищеперелічені ТЕС належать компанії ДТЕК, власником якої є олігарх Рінат Ахметов. Зауважимо, що наразі олігарх володіє приблизно 70% потужності теплової генерації.

Загалом станом на 7 лютого в аварійному ремонті перебувало 9 енергоблоків:

  • 7 блоків ТЕС компанії ДТЕК;
  • 1 – у "Центренерго";
  • 1 – у Донбасенерго.

Актуально Коли Україна відмовиться від електроенергії з Росії та Білорусі: відповідь Кулеби

А ще 6 енергоблоків не працювали через відсутність палива:

  • 2 блоки ДТЕК;
  • 3 блоки "Центренерго";
  • 1 блок Київської ТЕЦ-5.
Важливо! Дефіцити електроенергії покривалися імпортом із Білорусі та Росії.

Що відомо про дефіцит вугілля

Минулого тижня НКРЕКП заявила, що перевіряє, чи забезпечені теплові електростанції паливом. Окрім того, за даними регулятора, щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС, а це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії та аварійне припинення електропостачання споживачам.