Ціна на електроенергію в Україні різко зросла майже на 18%: причина
В Україні за 8 днів лютого підскочила ціна на електроенергію. Вона збільшилася на 17,6% у порівнянні із середньою ціною за січень і склала понад 1 719 гривень за мегават на годину.
Джерело:"Оператор ринку"
Причина зростання ціни
Швидше за все, зростання ціни відбулося через дефіцит вугілля на складах ТЕС. Однак це не єдина причина.
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Вартість електроенергії могла зрости й через численні аварійні зупинки енергоблоків ТЕС.
- 2 лютого відбулася аварійна зупинка блоків на Запорізькій ТЕС та Курахівській ТЕС, після чого була отримана аварійна допомога із Білорусі.
- 3 лютого внаслідок аварії була повністю зупинена Запорізька ТЕС, а через 2 дні там же аварійно був зупинений блок №1 Запорізької ТЕС.
- 6 лютого на електростанціях ДТЕК було виведено в аварійний ремонт ще два енергоблоки: на Ладижинській та Добротвірській ТЕС.
Загалом станом на 7 лютого в аварійному ремонті перебувало 9 енергоблоків:
- 7 блоків ТЕС компанії ДТЕК;
- 1 – у "Центренерго";
- 1 – у Донбасенерго.
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А ще 6 енергоблоків не працювали через відсутність палива:
- 2 блоки ДТЕК;
- 3 блоки "Центренерго";
- 1 блок Київської ТЕЦ-5.
Що відомо про дефіцит вугілля
Минулого тижня НКРЕКП заявила, що перевіряє, чи забезпечені теплові електростанції паливом. Окрім того, за даними регулятора, щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС, а це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії та аварійне припинення електропостачання споживачам.
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