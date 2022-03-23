Ціна Brent може досягти 150 доларів: що стане каталізатором

Експерти прогнозують, що ціна нафти марки Brent може скласти 150 доларів за барель у 2022 році. Це відбудеться внаслідок скорочення пропозиції.

Нафта Brent дорожчатиме

Експерт Дуг Кінг, в управлінні якого перебуває фонд Merchant Commodity Fund обсягом 425 мільйонів доларів, прогнозує, що ціна нафти Brent, ймовірно, досягне позначки у 150 долара за барель цього року на тлі дефіциту пропозиції в Європі за наявності стійко високого попиту.

Читайте ЄС розділився щодо енергетичного ембарго проти Росії

Кінг також зазначив, що можливості для видобутку більшого обсягу нафти обмежені, а ознаки того, що споживання може скоротитися, майже відсутні.

Також 24 березня 2022 року відбудеться зустріч глав держав НАТО, і "її результатом можуть стати жорсткіші заходи щодо Москви, які, можливо, підтвердять очікувані ризики для постачання російської нафти", зазначила старший аналітик Rystad Energy Луїза Діксон.

Якщо ЄС повністю відмовиться від нафти, що надходить з портів РФ і трубами, на ринку утворюється дірка обсягом понад 2 мільйони барелів на добу, що підтримає ціни в районі 120 доларів за барель у короткостроковій перспективі,

– вважає Діксон.

Яка ціна на нафту зараз

Ціни на нафту почали зростати ще до війни Росії на території Україні на тлі нестачі пропозиції з урахуванням відновлення попиту, який постраждав через пандемію коронавірусу. Санкції Заходу щодо Росії, одного з найбільших у світі виробників, наблизили Brent до позначки 140 доларів за барель на початку березня. Індекс Bloomberg Commodity Spot Index з початку року підскочив уже на 26%.

Ціна нафти Brent 23 березня

Станом на 12:04 за київським часом котирування знову на рівні 117,97 долара (+2.16%), згідно з даними сайту Investing.com. Ціни на нафту 23 березня почали знову підійматись після помірного зниження за підсумками попередньої сесії.

На підняття ціни вплинули дані щодо скорочення запасів цього палива у США за підсумками минулого тижня. Дані Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні ввечері, показали зниження запасів нафти в США минулого тижня на 4,3 мільйона барелів, хоча аналітики в середньому очікували їхнього зростання.

Ембарго на російську нафту: дивіться відео