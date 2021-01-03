Ціна біткойна знову зросла: який курс зараз
У неділю, 3 січня, вартість біткойна досягнула позначки у понад 34 тисячі доларів. Це свідчить про те, що біткойн вкотре оновив свій історичний максимум.
Упродовж доби ціна криптовалюти зросла на 14%. Про це свідчать дані біржі Binance.
Актуально Криптовалюта простими словами: що це таке і як працює
Що було раніше
- У суботу, 2 січня, біткойн тричі оновлював свій історичний максимум. Тоді курс криптовалюти досягнув позначки понад 32 тисячі доларів.
- Вартість біткойнів почала активно зростати ще у грудні 2020 року.
- 16 грудня курс криптовалюти перевищив історичний масимум, який залишався сталим від 2017 року, – 20 042 долари.
- Упродовж 2020 року вартість біткойна зросла на 170%.
- Експерти заявляють, що у 2021 році ціна криптовалюти зростатиме.
- Автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі заявив, що у майбутньому історичний максимум біткойна може становити 50 тисяч доларів.
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