У неділю, 3 січня, вартість біткойна досягнула позначки у понад 34 тисячі доларів. Це свідчить про те, що біткойн вкотре оновив свій історичний максимум.

Упродовж доби ціна криптовалюти зросла на 14%. Про це свідчать дані біржі Binance. Актуально Криптовалюта простими словами: що це таке і як працює Що було раніше У суботу, 2 січня, біткойн тричі оновлював свій історичний максимум. Тоді курс криптовалюти досягнув позначки понад 32 тисячі доларів. Вартість біткойнів почала активно зростати ще у грудні 2020 року. 16 грудня курс криптовалюти перевищив історичний масимум, який залишався сталим від 2017 року, – 20 042 долари. Упродовж 2020 року вартість біткойна зросла на 170%. Експерти заявляють, що у 2021 році ціна криптовалюти зростатиме. Автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі заявив, що у майбутньому історичний максимум біткойна може становити 50 тисяч доларів. Зверніть увагу! Біткойн (bitcoin, BTC) – це віртуальні гроші, криптовалюта, яка не має втілення у фізичних носіях. Детальніше читайте тут.