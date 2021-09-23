Ціна бензину знизиться: Мінекономіки встановило нові граничні ціни
23 вересня 2021 , 11:51Читать новость на русском
Джерело:Міністерство економіки України
У Міністерстві економіки оприлюднили нові граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Відтак ціна бензину зменшиться, а дизельного пального навпаки зросте.
Нова гранична ціна пального
Станом на 21 вересня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:
- ціна літри бензину знижена з 26,61 гривні до 26,17 гривні (знизилась на 44 копійок);
- дизельного палива (ДП) навпаки зросла з 22,32 гривні до 22,59 гривні за літр (зросла на 17 копійок).
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Максимальна націнка на АЗС
З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:
- 31,17 гривні за літр бензину,
- 29,59 гривні за літр ДП.
Середня вартість пального на АЗС станом на 22 вересня, згідно з даними Консалтингової групи А-95:
- бензин А-95 – 30,19 гривні за літр,
- бензин А-92 – 29,32 гривні за літр,
- ДП – 28,44 гривні за літр,
- автогаз – 17,69 гривні за літр,
Державне регулювання цін: основне
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.
- Попередній раз Мінекономіки оновлювало граничну ціну 6 вересня, в наслідок чого вартість бензину підвищилась з 25,53 гривні до 25,94 гривні, а ДП навпаки знизилась з 21,11 гривні до 21,69 гривні за літр.