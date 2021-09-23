Ціна бензину знизиться: Мінекономіки встановило нові граничні ціни

23 вересня 2021 , 11:51
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Джерело:

Міністерство економіки України

У Міністерстві економіки оприлюднили нові граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Відтак ціна бензину зменшиться, а дизельного пального навпаки зросте.

Нова гранична ціна пального

Станом на 21 вересня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

  • ціна літри бензину знижена з 26,61 гривні до 26,17 гривні (знизилась на 44 копійок);
  • дизельного палива (ДП) навпаки зросла з 22,32 гривні до 22,59 гривні за літр (зросла на 17 копійок).

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Максимальна націнка на АЗС

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

  • 31,17 гривні за літр бензину,
  • 29,59 гривні за літр ДП.
Нагадаємо, що ціна автогазу 22 вересня зросла на 7 копійок й складала 17,69 гривні за літр.

Середня вартість пального на АЗС станом на 22 вересня, згідно з даними Консалтингової групи А-95:

  • бензин А-95 – 30,19 гривні за літр,
  • бензин А-92 – 29,32 гривні за літр,
  • ДП – 28,44 гривні за літр,
  • автогаз – 17,69 гривні за літр,

Державне регулювання цін: основне 

  • З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
  • Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
  • Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.
  • Попередній раз Мінекономіки оновлювало граничну ціну 6 вересня, в наслідок чого вартість бензину підвищилась з 25,53 гривні до 25,94 гривні, а ДП навпаки знизилась з 21,11 гривні до 21,69 гривні за літр.
Автор: Дар'я Вереньова