Нова гранична ціна пального

Станом на 21 вересня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

ціна літри бензину знижена з 26,61 гривні до 26,17 гривні (знизилась на 44 копійок);

знижена з 26,61 гривні до 26,17 гривні (знизилась на 44 копійок); дизельного палива (ДП) навпаки зросла з 22,32 гривні до 22,59 гривні за літр (зросла на 17 копійок).

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Максимальна націнка на АЗС

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

31,17 гривні за літр бензину,

29,59 гривні за літр ДП.

Нагадаємо, що ціна автогазу 22 вересня зросла на 7 копійок й складала 17,69 гривні за літр.

Середня вартість пального на АЗС станом на 22 вересня, згідно з даними Консалтингової групи А-95:

бензин А-95 – 30,19 гривні за літр,

бензин А-92 – 29,32 гривні за літр,

ДП – 28,44 гривні за літр,

автогаз – 17,69 гривні за літр,

Державне регулювання цін: основне