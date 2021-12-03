Ціна бензину знизилась: яка вартість пального на АЗС

Середня роздрібна ціна літри бензину дещо знизилась проти попереднього торгового дня. Бензин А-92 подешевшав на 23 копійки, а А-95 на 9 копійок за літр. Як ціна бензину на різних АЗС, розповідаємо далі.

Ціна пального на АЗС

Станом на 3 грудня 2021 року ціна пального, згідно з даним цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", виглядають наступним чином:

середня вартість бензину А-92 – 30,09 гривні за літр,

– 30,09 гривні за літр, бензину А-95 – 30,86 гривні за літр.

Зверніть увагу Ціна пального може знизитись більш як на гривню: нова гранична ціна Мінекономіки

, що 2 грудня Мінекономіки оновило граничні ціни на пальне й знизило їх на 1,17 гривні за літр для бензину та на 56 копійок за літр для дизельного пального. Зазвичай після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення.

На мережі заправок SOCAR ціна знизилась:

на бензин від 1,27 до 1,50 гривні за літр,

від 1,27 до 1,50 гривні за літр, на ДП (дизельне пальне) – на 1 гривні, до 33,98 гривні за літр.

На заправках KLO пальне змінилось у ціні наступним чином:

А-92 здешевшав на 1,3 гривні за літр, до 30,19 гривні за літр,

здешевшав на 1,3 гривні за літр, до 30,19 гривні за літр, А-95 – на 1,1 гривні за літр, до 30,69 гривні за літр,

– на 1,1 гривні за літр, до 30,69 гривні за літр, ДП – на 86 копійок за літр, до 29,79 гривні за літр.

На станціях UPG пальне подешевшало на 1,2 – 1,3 гривні за літр, а саме:

А-95 знизилася до 29,50 гривні за літр,

знизилася до 29,50 гривні за літр, А-92 – до 30 гривень за літр,

– до 30 гривень за літр, ДП подешевшало на 60 копійок, до 28,30 гривні за літр.

Також відкоригували свої ціни у бік зменшення "Паралель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "БРСМ-Нафта", "Укргазвидобування", AMIC та інші.

Державне регулювання цін: коротко