Ціна пального на АЗС
Станом на 3 грудня 2021 року ціна пального, згідно з даним цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", виглядають наступним чином:
- середня вартість бензину А-92 – 30,09 гривні за літр,
- бензину А-95 – 30,86 гривні за літр.
Зверніть увагу Ціна пального може знизитись більш як на гривню: нова гранична ціна Мінекономіки
На мережі заправок SOCAR ціна знизилась:
- на бензин від 1,27 до 1,50 гривні за літр,
- на ДП (дизельне пальне) – на 1 гривні, до 33,98 гривні за літр.
На заправках KLO пальне змінилось у ціні наступним чином:
- А-92 здешевшав на 1,3 гривні за літр, до 30,19 гривні за літр,
- А-95 – на 1,1 гривні за літр, до 30,69 гривні за літр,
- ДП – на 86 копійок за літр, до 29,79 гривні за літр.
На станціях UPG пальне подешевшало на 1,2 – 1,3 гривні за літр, а саме:
- А-95 знизилася до 29,50 гривні за літр,
- А-92 – до 30 гривень за літр,
- ДП подешевшало на 60 копійок, до 28,30 гривні за літр.
Також відкоригували свої ціни у бік зменшення "Паралель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "БРСМ-Нафта", "Укргазвидобування", AMIC та інші.
Державне регулювання цін: коротко
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.
- Останній раз Мінекономіки оновлювало граничну ціну на пальне 2 грудня. Більше про це, читайте тут.