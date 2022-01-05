Ціна бензину різко зросла: яка вартість пального на АЗС

5 січня 2022 , 14:53
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Джерело:

РБК–Україна

Після того як Міністерство економіки оприлюднило нову граничну ціну на пальне, роздрібна ціна літри бензину додала у вартості. Однак автогаз навпаки подешевшав проти попереднього торгового дня.

Ціна пального 5 січня 2022 року

Дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". На як змінились роздрібні ціни на АЗС 5 січня, розповідаємо далі.

До теми Бензин та дизель можуть подорожчати: Мінекономіки встановило нову граничну ціну

Середня ціна пального на АЗС

  • Бензин А-92 – 29,77 гривні за літр, подорожчав на 0,33 гривні.
  • Бензин А-95 – 30,56 гривні за літр (+0,35 гривні).
  • Дизельне пальне (ДП) – 29,61 гривні за літр (+0,21 гривні).
  • Автогаз – 19,03 гривень за літр, подешевшав на 1 копійку.
Нагадаємо, що 4 січня 2022 року Мінекономіки встановило нові граничні ціни на пальне, тож ціна літри бензину не може перевищувати  31,97 гривні, а ДП – 30,82. Більше про це, розповідали тут. 

Роздрібні ціни на бензин А-95 5 січня 2022 року

Роздрібні ціни на бензин А-95 5 січня 2022 року / Скриншот "РБК-Україна"

Державне регулювання цін

  • З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
  • Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
  • Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

Більше про впровадження державного регулювання цін на пальне – дивіться у відео

Автор: Дар'я Вереньова