Ціна бензину різко зросла: яка вартість пального на АЗС

Після того як Міністерство економіки оприлюднило нову граничну ціну на пальне, роздрібна ціна літри бензину додала у вартості. Однак автогаз навпаки подешевшав проти попереднього торгового дня.

Ціна пального 5 січня 2022 року

Дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". На як змінились роздрібні ціни на АЗС 5 січня, розповідаємо далі.

До теми Бензин та дизель можуть подорожчати: Мінекономіки встановило нову граничну ціну

Середня ціна пального на АЗС

Бензин А-92 – 29,77 гривні за літр, подорожчав на 0,33 гривні.

– 29,77 гривні за літр, подорожчав на 0,33 гривні. Бензин А-95 – 30,56 гривні за літр (+0,35 гривні).

– 30,56 гривні за літр (+0,35 гривні). Дизельне пальне ( ДП ) – 29,61 гривні за літр (+0,21 гривні).

) – 29,61 гривні за літр (+0,21 гривні). Автогаз – 19,03 гривень за літр, подешевшав на 1 копійку.

31,97 гривні, а ДП – 30,82. Більше про це, розповідали тут.

Роздрібні ціни на бензин А-95 5 січня 2022 року

, що 4 січня 2022 року Мінекономіки встановило нові граничні ціни на пальне, тож ціна літри бензину не може перевищувати

Роздрібні ціни на бензин А-95 5 січня 2022 року / Скриншот "РБК-Україна"

Державне регулювання цін

З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

Більше про впровадження державного регулювання цін на пальне – дивіться у відео