Ціна пального 5 січня 2022 року

Дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". На як змінились роздрібні ціни на АЗС 5 січня, розповідаємо далі.

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Середня ціна пального на АЗС

  • Бензин А-92 – 29,77 гривні за літр, подорожчав на 0,33 гривні.
  • Бензин А-95 – 30,56 гривні за літр (+0,35 гривні).
  • Дизельне пальне (ДП) – 29,61 гривні за літр (+0,21 гривні).
  • Автогаз – 19,03 гривень за літр, подешевшав на 1 копійку.

Роздрібні ціни на бензин А-95 5 січня 2022 року

Роздрібні ціни на бензин А-95 5 січня 2022

Роздрібні ціни на бензин А-95 5 січня 2022 року / Скриншот "РБК-Україна"

Державне регулювання цін

  • З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
  • Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
  • Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

Більше про впровадження державного регулювання цін на пальне – дивіться у відео