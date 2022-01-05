Ціна пального 5 січня 2022 року
Дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". На як змінились роздрібні ціни на АЗС 5 січня, розповідаємо далі.
До теми Бензин та дизель можуть подорожчати: Мінекономіки встановило нову граничну ціну
Середня ціна пального на АЗС
- Бензин А-92 – 29,77 гривні за літр, подорожчав на 0,33 гривні.
- Бензин А-95 – 30,56 гривні за літр (+0,35 гривні).
- Дизельне пальне (ДП) – 29,61 гривні за літр (+0,21 гривні).
- Автогаз – 19,03 гривень за літр, подешевшав на 1 копійку.
Роздрібні ціни на бензин А-95 5 січня 2022 року
Роздрібні ціни на бензин А-95 5 січня 2022 року / Скриншот "РБК-Україна"
Державне регулювання цін
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.